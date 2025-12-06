Menor de edad cae al Canal San Carlos en La Florida: Bomberos trabaja en su rescate

La tarde de este viernes, un menor de edad cayó en las aguas del canal San Carlos en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

Esto motivó la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quien desplegó a voluntarios de tres compañías para atender la emergencia, ocurrida en la intersección de Walker Martínez con avenida Tobalaba.

De momento, se desconocen las circunstancias en las que la víctima cayó al cauce de agua.

Momentos más tarde, el menor fue rescatado con vida desde el canal capitalino.