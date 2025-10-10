SUSCRÍBETE
Nacional

Metro confirma prolongada falla de tuneladora de Línea 7 pero descarta atraso en las obras

Esto, luego de que un informe de prensa indicara que, debido a la avería de la máquina, las obras estarían paralizadas desde el 14 de julio, lo que pondría generar un retraso en la puesta en marcha de la línea que une Vitacura y Renca, programada para 2028.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Metro de Santiago, imagen referencial. Foto: Aton Chile

El pasado miércoles 8 de octubre, un reportaje afirmó que una máquina tuneladora traída a Chile para realizar una parte clave de las obras de la Línea 7 del Metro habría sufrido un grave desperfecto el 14 de julio de este año y que desde entonces la obra se encontraría paralizada, lo que podría resultar en un retraso de la puesta en marcha de este nuevo tramo del ferrocarril metropolitano, programado para iniciar sus funciones en 2028.

De acuerdo con The Clinic, producto de esta situación, Metro debió activar protocolos y trabajar con la empresa contratista china que trajo la maquinaria al país, con el fin de repararla. Sin embargo, asegura el medio, casi tres meses después aún no se logra solucionar el problema.

Y este jueves, Metro de Santiago salió a responder el informe, y a través de una declaración pública informó que “la tuneladora que ejecuta uno de los tramos del túnel de la futura Línea 7 se encuentra temporalmente detenida debido a una falla técnica que está siendo evaluada por equipos especializados del consorcio constructor y de Metro”.

Tras señalar que “se están implementando las medidas necesarias para su pronta reparación”, desde la estatal aseguraron que la situación no representa un riesgo para las obras de la ruta -que conectará las comunas de Renca y Vitacura-, así como tampoco para las personas.

Además, descartaron que la detención de la maquinaria genere un impacto significativo en la realización de las obras de la Línea 7.

Así, desde Metro explicaron que “la excavación de la Línea 7 cuenta con 40 frentes de trabajo y éste es uno sólo de ellos y continúan operando con normalidad, por lo que esta detención no implica aún un impacto relevante en el avance general del proyecto”.

Agregaron que “la empresa a cargo de la operación de la tuneladora está trabajando en la solución de la falla, mientras que Metro, de manera paralela, evalúa alternativas que permitan continuar con los avances constructivos por otras vías, garantizando la continuidad del proyecto sin retrasar esta etapa”.

La tuneladora se encuentra detenida por una falla técnica. Foto: Metro de Santiago.
