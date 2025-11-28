Metro de Santiago presenta funcionamiento parcial en Línea 1: se reportan grandes aglomeraciones de personas en paraderos
El servicio sólo se encuentra disponible entre San Pablo y Baquedano, y Tobalaba y Los Dominicos.
Desde Metro de Santiago informaron que el servicio en Línea 1 se encuentra con funcionamiento parcial debido a una persona en la vía.
Según detallaron, el servicio sólo se encuentra disponible entre San Pablo y Baquedano, y Tobalaba y Los Dominicos.
Con esto es que no está funcionando el tramo conformado por las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.
Debido a la contingencia, que comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana de este viernes, desde RED Movilidad anunciaron buses de apoyo que funcionarán en bucle entre Baquedano y Tobalaba.
Además se reforzó el servicio de los buses: 106-401-405-405c-406-407-412-418-421-426.
A raíz de la situación es que se han registrado atochamientos en paraderos, así como un gran número de personas trasladándose a pie por el tramo afectado.
Como resulta habitual para estos casos desde Metro dispusieron de un justificativo para las personas que lo necesiten.
