    Nacional

    Metro de Santiago presenta funcionamiento parcial en Línea 1: se reportan grandes aglomeraciones de personas en paraderos

    El servicio sólo se encuentra disponible entre San Pablo y Baquedano, y Tobalaba y Los Dominicos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Aton Chile

    Desde Metro de Santiago informaron que el servicio en Línea 1 se encuentra con funcionamiento parcial debido a una persona en la vía.

    Según detallaron, el servicio sólo se encuentra disponible entre San Pablo y Baquedano, y Tobalaba y Los Dominicos.

    Con esto es que no está funcionando el tramo conformado por las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.

    Debido a la contingencia, que comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana de este viernes, desde RED Movilidad anunciaron buses de apoyo que funcionarán en bucle entre Baquedano y Tobalaba.⁣⁣

    Además se reforzó el servicio de los buses: 106-401-405-405c-406-407-412-418-421-426.

    A raíz de la situación es que se han registrado atochamientos en paraderos, así como un gran número de personas trasladándose a pie por el tramo afectado.

    Como resulta habitual para estos casos desde Metro dispusieron de un justificativo para las personas que lo necesiten.

