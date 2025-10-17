Metro hace entrega de histórico monumento a Santiago: Fuente Alemana es reinaugurada en el Parque Forestal

A un día del sexto aniversario del estallido social, Metro de Santiago hizo entrega oficial al municipio de la comuna de la restaurada Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal, que fue vandalizada durante el las manifestaciones de 2019.

La restauración incluyó la eliminación de grafitis, la limpieza de elementos de bronce y granito, y la recuperación de detalles.

La intervención forma parte del proyecto de Línea 7, que unirá Renca con Vitacura, y fue ejecutada por la empresa Principios Patrimonio Chile. La restauración nació como una medida ambiental y urbana asociada al trazado de la línea.

Guillermo Muñoz, presidente de Metro de Santiago, comentó que “esta obra es un compromiso que asumimos cuando se tramitó le permiso ambiental de la Línea 7, que hoy entregamos con mucho orgullo y cariño a la comuna de Santiago. Una obra preciosa completamente restaurada, con un trabajo que se hizo con mucho cuidado y hoy queda para ser apreciado por la ciudadanía. Es muy relevante para nosotros preservar y mejorar los espacios por los que transitamos”.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hizo un llamado al cuidado de la Fuente Alemana, señalando que “la invitación más importante es a cuidar el monumento. El deterioro puede ser medioambiental, como nos planteaba el restaurador, pero muchas veces el más grave proviene de la mano del hombre”.

Además, destacó que el gobierno regional se comprometió a apoyar su mantención durante un año, enfatizando que “aquí no se trata solo de una pintura, sino de un esfuerzo enorme por preservar una obra que forma parte del patrimonio y la historia de nuestra ciudad”.

El gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, manifestó que “este es uno de los 55 monumentos y estatuas que hemos recuperado en el eje Alameda, muchos de los cuales estaban dañados y vandalizados, que vuelven a lucir con todo su esplendor”.

“Además, hemos decidido incorporar la Fuente Alemana al contrato de mantención del eje para asegurar su conservación en el tiempo. Por eso, el llamado es a que la ciudadanía proteja estas obras y valore las inversiones que hacemos para recuperar el patrimonio, cultura y belleza de Santiago”, cerró la autoridad regional.