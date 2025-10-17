SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Metro hace entrega de histórico monumento a Santiago: Fuente Alemana es reinaugurada en el Parque Forestal

La restauración incluyó la eliminación de grafitis, la limpieza de elementos de bronce y granito, y la recuperación de detalles.

Helen MoraPor 
Helen Mora

A un día del sexto aniversario del estallido social, Metro de Santiago hizo entrega oficial al municipio de la comuna de la restaurada Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal, que fue vandalizada durante el las manifestaciones de 2019.

La restauración incluyó la eliminación de grafitis, la limpieza de elementos de bronce y granito, y la recuperación de detalles.

La intervención forma parte del proyecto de Línea 7, que unirá Renca con Vitacura, y fue ejecutada por la empresa Principios Patrimonio Chile. La restauración nació como una medida ambiental y urbana asociada al trazado de la línea.

Guillermo Muñoz, presidente de Metro de Santiago, comentó que “esta obra es un compromiso que asumimos cuando se tramitó le permiso ambiental de la Línea 7, que hoy entregamos con mucho orgullo y cariño a la comuna de Santiago. Una obra preciosa completamente restaurada, con un trabajo que se hizo con mucho cuidado y hoy queda para ser apreciado por la ciudadanía. Es muy relevante para nosotros preservar y mejorar los espacios por los que transitamos”.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hizo un llamado al cuidado de la Fuente Alemana, señalando que “la invitación más importante es a cuidar el monumento. El deterioro puede ser medioambiental, como nos planteaba el restaurador, pero muchas veces el más grave proviene de la mano del hombre”.

Además, destacó que el gobierno regional se comprometió a apoyar su mantención durante un año, enfatizando que “aquí no se trata solo de una pintura, sino de un esfuerzo enorme por preservar una obra que forma parte del patrimonio y la historia de nuestra ciudad”.

El gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, manifestó que “este es uno de los 55 monumentos y estatuas que hemos recuperado en el eje Alameda, muchos de los cuales estaban dañados y vandalizados, que vuelven a lucir con todo su esplendor”.

“Además, hemos decidido incorporar la Fuente Alemana al contrato de mantención del eje para asegurar su conservación en el tiempo. Por eso, el llamado es a que la ciudadanía proteja estas obras y valore las inversiones que hacemos para recuperar el patrimonio, cultura y belleza de Santiago”, cerró la autoridad regional.

Más sobre:Fuente AlemanaSantiagoEstallido social

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”
Chile

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

Informe de la Fiscalía Nacional sobre el estallido: el domingo 20 de octubre de 2019 fue el peak de delitos ingresados

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz
Negocios

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20

Con ministro incluido y 600 hinchas: la locura de Marruecos llega a Chile para la final del Mundial Sub 20 con Argentina

No se mueve del 11 inicial: Alexis Sánchez será titular ante Mallorca y el camarín del Sevilla se rinde a sus pies

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras
Cultura y entretención

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”
Mundo

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Trump confirma que espera reunirse con Xi Jinping dentro de dos semanas en Corea del sur

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca