Metro restablece servicio en la Línea 4 tras cierre de cinco estaciones por “persona en la vía”

Metro informa el cierre de cinco estaciones de la Línea 4.

La empresa Metro, informó esta tarde, del cierre de cinco estaciones que conforman el trazado de la Línea 4, la cual conecta Puente Alto con Providencia, por una “persona en la vía”.

La compañía informó alrededor de las 19 horas a través de sus redes sociales, que el cierre afecta a las estaciones Los Presidentes, Quilín, Las Torres, Macul y Vicuña Mackenna.

Por lo anterior, es que la Ruta Expresa de la hora punta tarde, se vio suspendida.

El hecho también afecta la combinación entre la Línea 4A y la Línea 4, luego de la interrupción del servicio en la estación Vicuña Mackenna.

Desde Red de Movilidad informaron que dispusieron de servicio de buses que cubren el tramo afectado por Américo Vespucio, además de un reforzamiento a los recorridos habituales del sector 712 y 225.

En tanto, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa informó del despacho de cuatro compañías para atender la emergencia, que se produjo en Quilín.

El servicio de la Línea 4 volvió a la normalidad a las 20.10 horas.