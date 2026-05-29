Metro inició su servicio con siete estaciones de línea 5 cerradas

Metro de Santiago informó durante la mañana a de este viernes que la Línea 5 inició su servicio con siete estaciones cerradas.

Según señalaron, el servicio que se inicia a las 6:00 de la mañana, sólo estuvo disponible entre Pudahuel y Vicente Valdés, debido a un problema en las vías.

Cerca de las 6:21 desde Metro informaron que las estaciones ya se encontraban funcionando.

Las estaciones que se vieron afectadas fueron a Barrancas, Laguna Sur , Las Parcelas, Monte Tabor, Del Sol, Santiago Bueras y Plaza de Maipú.

Desde RED Movilidad señalaron que habrá un reforzamiento en superficie del tramo afectado, con buses en bucle y de los buses 106-110-110c-401-405-419-421-431c-506-506e-506v-i09.