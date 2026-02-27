SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Metro lanza su Plan de Seguridad 2026: incluye multas a vendedores ambulantes y compradores

    La empresa también anunció un mayor foco investigativo de bandas extranjeras que operan al interior de las estaciones.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 27 de Febrero 2026. Metro de Santiago anuncia su Plan de Seguridad y medidas operacionales 2026 desde el Anden Norte de la estación San Pablo de Linea 1 con las nuevas puertas instaladas. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin/Aton Chile

    Con las puertas del andén en la estación San Pablo ya instaladas, Metro de Santiago presentó su Plan de Seguridad Operacional 2026, con el que pretende controlar los delitos, el comercio ilegal y las incivilidades.

    El plan incluye mayor fiscalización, la aplicación de multas tanto a vendedores como compradores, así como la investigación y foco investigativo de bandas extranjeras. 

    Todo esto, según transmitieron desde Metro para mejorar la percepción de seguridad de los usuarios, que según datos internos, aumentó positivamente de 42% a 60% entre 2022 y 2025. Otros datos proporcionados por la empresa dan cuenta también de una baja en la evasión del pago del pasaje de 2% a 1.2% en el mismo periodo.

    Santiago, 27 de Febrero 2026. Metro de Santiago anuncia su Plan de Seguridad y medidas operacionales 2026 desde el Anden Norte de la estación San Pablo de Linea 1 con las nuevas puertas instaladas. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin/Aton Chile

    Entre las medidas operacionales se cuenta la consolidación de 12 convenios nuevos con municipios para 2026. Estos se sumarían a los ocho que ya están vigentes con las administraciones de Quinta Normal, Las Condes, Quilicura, San Miguel, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Estación Central y otros tres en proceso de firma con La Florida, Ñuñoa y Recoleta. También se proyectan alianzas con comunidades escolares y universitarias.

    En lo que respecta a seguridad, se pretende durante el 2026 focalizar intervenciones en las estaciones en las que más se ha detectado la presencia de comercio ilegal, como Plaza de Armas, especialmente a tren líneas automáticas, por el aumento en el último tiempo. Asimismo, se encuentra contemplada la promoción de campañas educativas para el autocuidado y conocimiento de los procedimientos de seguridad.

    Santiago, 27 de Febrero 2026. Metro de Santiago anuncia su Plan de Seguridad y medidas operacionales 2026 desde el Anden Norte de la estación San Pablo de Linea 1 con las nuevas puertas instaladas. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin/Aton Chile

    También se pretende transformar a los actuales asistentes a guardias de seguridad y centrar lo operativos en las estaciones con más delitos y en los que circulan delincuentes recurrentes.

    Para reducir de la evasión, el personal se distribuirá en las estaciones donde ésta más se concentra como Manquehue, U. de Santiago, Las Rejas, Pajaritos, Puente Cal y Canto, Einstein, Lo Ovalle, Patronato, Macul, Plaza de Puente Alto, Vicente Valdés, Plaza de Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Bellavista de La Florida.

    Más sobre:MetroPlan de seguridadEvasiónDelitosComercio ambulante

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería

    Camión se incendió en la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo: conductor logró escapar del vehículo

    El desempleo sube y la creación de nuevos puestos de trabajo se desacelera en trimestre noviembre-enero

    Kast tras jornada de capacitación con Contraloría: “Para gobernar bien hay que prepararse y capacitarse”

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Lo más leído

    1.
    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    2.
    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    3.
    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    4.
    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    5.
    Fuero sindical lo protege: gendarme imputado en Operación Apocalipsis aún integra Gendarmería

    Fuero sindical lo protege: gendarme imputado en Operación Apocalipsis aún integra Gendarmería

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Camión se incendió en la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo: conductor logró escapar del vehículo
    Chile

    Camión se incendió en la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo: conductor logró escapar del vehículo

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Metro lanza su Plan de Seguridad 2026: incluye multas a vendedores ambulantes y compradores

    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería
    Negocios

    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería

    El desempleo sube y la creación de nuevos puestos de trabajo se desacelera en trimestre noviembre-enero

    Netflix se retira de la compra de activos de Warner Bros. Discovery tras oferta superior de Paramount

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos
    Tendencias

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    Un nuevo clásico europeo: Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    Un nuevo clásico europeo: Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League

    “Le costó entrar en el ritmo”: en Argentina analizan el papel de Matías Sepúlveda en la histórica Recopa de Lanús

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein
    Mundo

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Rusia, China e Irán piden diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?