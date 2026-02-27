Metro lanza su Plan de Seguridad 2026: incluye multas a vendedores ambulantes y compradores

Santiago, 27 de Febrero 2026. Metro de Santiago anuncia su Plan de Seguridad y medidas operacionales 2026 desde el Anden Norte de la estación San Pablo de Linea 1 con las nuevas puertas instaladas. Foto: Diego Martin/Aton Chile.

Con las puertas del andén en la estación San Pablo ya instaladas, Metro de Santiago presentó su Plan de Seguridad Operacional 2026, con el que pretende controlar los delitos, el comercio ilegal y las incivilidades.

El plan incluye mayor fiscalización, la aplicación de multas tanto a vendedores como compradores, así como la investigación y foco investigativo de bandas extranjeras.

Todo esto, según transmitieron desde Metro para mejorar la percepción de seguridad de los usuarios, que según datos internos, aumentó positivamente de 42% a 60% entre 2022 y 2025. Otros datos proporcionados por la empresa dan cuenta también de una baja en la evasión del pago del pasaje de 2% a 1.2% en el mismo periodo.

Santiago, 27 de Febrero 2026. Metro de Santiago anuncia su Plan de Seguridad y medidas operacionales 2026 desde el Anden Norte de la estación San Pablo de Linea 1 con las nuevas puertas instaladas. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin/Aton Chile

Entre las medidas operacionales se cuenta la consolidación de 12 convenios nuevos con municipios para 2026. Estos se sumarían a los ocho que ya están vigentes con las administraciones de Quinta Normal, Las Condes, Quilicura, San Miguel, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Estación Central y otros tres en proceso de firma con La Florida, Ñuñoa y Recoleta. También se proyectan alianzas con comunidades escolares y universitarias.

En lo que respecta a seguridad, se pretende durante el 2026 focalizar intervenciones en las estaciones en las que más se ha detectado la presencia de comercio ilegal, como Plaza de Armas, especialmente a tren líneas automáticas, por el aumento en el último tiempo. Asimismo, se encuentra contemplada la promoción de campañas educativas para el autocuidado y conocimiento de los procedimientos de seguridad.

Santiago, 27 de Febrero 2026. Metro de Santiago anuncia su Plan de Seguridad y medidas operacionales 2026 desde el Anden Norte de la estación San Pablo de Linea 1 con las nuevas puertas instaladas. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin/Aton Chile

También se pretende transformar a los actuales asistentes a guardias de seguridad y centrar lo operativos en las estaciones con más delitos y en los que circulan delincuentes recurrentes.

Para reducir de la evasión, el personal se distribuirá en las estaciones donde ésta más se concentra como Manquehue, U. de Santiago, Las Rejas, Pajaritos, Puente Cal y Canto, Einstein, Lo Ovalle, Patronato, Macul, Plaza de Puente Alto, Vicente Valdés, Plaza de Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Bellavista de La Florida.