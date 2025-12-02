Metro presenta balance por Plan de Seguridad 2025 y anuncia medidas para Navidad y Año Nuevo

Esta jornada y desde la estación Vespucio Norte de Línea 2, Metro de Santiago presentó el balance de su Plan de Seguridad Operacional 2025, dando cuenta a su vez de los avances alcanzados en materia de seguridad durante el presente año.

En esto, destacaron una reducción contundente del comercio ilegal, un aumento significativo de la percepción de seguridad y la consolidación de un modelo de gestión basado en tecnología, presencia en terreno y colaboración institucional.

“Metro está terminando su año número 50 como una empresa que creció con Santiago y que entiende que la seguridad es parte fundamental de la vida de la ciudad. Nuestro compromiso es con los 2,4 millones de personas que viajan con nosotros cada día”, destacó al respecto el presidente de Metro, Guillermo Muñoz.

En esto, Muñoz destacó que la seguridad ha sido “pilar fundamental de la empresa, un trabajo permanente, 24/7”, el cual ha sido reforzado con más equipos, mayor tecnología y una coordinación inédita con el Estado.

En cuanto a cifras, destacó los siguientes logros:

87% de reducción del comercio ilegal en la red.

60% de percepción positiva de seguridad.

2.100 efectivos de seguridad.

90% menos visualización de carros y yeguas.

Avance del Proyecto de Ley “Metro Seguro”, actualmente en su primer trámite legislativo, aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y a la espera de votación en la Cámara de Diputados. “Son cifras que reflejan un cambio profundo en cómo gestionamos la seguridad”, afirmó Muñoz.

En esta misma línea, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, destacó que este 2025 “ha sido un año clave, donde consolidamos un modelo de seguridad moderno, colaborativo y basado en datos”.

Entre los principales avances, destacó:

40 mil operativos de control de comercio ilegal e incivilidades.

Más de 830 causas por denuncias de usuarios ingresadas con apoyo legal de Metro.

Más de 120 casos resueltos, incluyendo 60 sentencias condenatorias.

2.200 intervenciones integrales en estaciones críticas junto a Carabineros.

Bravo agregó que estos resultados “demuestran que los esfuerzos operativos están teniendo impactos concretos en materia judicial, preventiva y de convivencia al interior de la red”.

En cuanto a los avances en infraestructura y monitoreo, se destacó también las 7 mil cámaras de seguridad instaladas; las 410 nuevas cámaras corporales HD, próximas a entrar en operación; 41 estaciones operando con video analítica e inteligencia artificial; y el 100% de la red con puertas antivandálicas en accesos y sectores vulnerables.

Junto con esto, también anunciaron el regreso de la 60° Comisaría de Carabineros en Estadio Nacional, completamente renovada y con estándar moderno para apoyar las labores de seguridad dentro de la red.

Medidas para Navidad y Año Nuevo

En cuanto a las medidas que se aplicarán para Navidad y Año Nuevo, Metro anunció el lanzamiento de una versión reforzada de la campaña “No te compro”, para desincentivar el comercio ilegal en días de alta afluencia.

En esto, apuntaron que habrá un 11% más de dotación táctica, equivalente a 20 guardias tácticos adicionales, en 10 estaciones prioritarias cercanas a malls y grandes comercios, además de una coordinación permanente con Carabineros y municipios para patrullaje y operativos preventivos; y un aumento de frecuencia de trenes en horarios de alta demanda para facilitar los desplazamientos.

“El llamado es a que nuestros usuarios planifiquen sus viajes, cuiden sus pertenencias y acudan a nuestros equipos si requieren ayuda”, señaló Bravo.

