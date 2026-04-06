Metro retoma servicio de Línea 4A: suspensión afectó a la totalidad del tramo
Desde la empresa señalaron que están realizando evacuaciones de los trenes que estaban transitando el tramo.
Metro de Santiago informó que la Línea 4A, que conecta Vicuña Mackenna con La Cisterna, estaba sin servicio de trenes debido a que una persona bajó a la vía.
Desde la empresa indicaron que comenzaron a realizar la evacuación de los trenes que estaban transitando por el tramo. Las estaciones que están sin servicio son seis: Vicuña Mackenna (Línea 4A), Santa Julia, La Granja, Santa Rosa, San Ramón y La Cisterna.
Si bien Metro indicó que el servicio se suspendió a las 9.12 horas, parte de los usuarios han reportado que esto llevaba más de 40 minutos antes de que fuera publicado en redes sociales.
Fue a las 9.30 horas que, a través de X, Metro anunció la normalización del servicio en la Línea 4A.
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