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    Metro retoma servicio de Línea 4A: suspensión afectó a la totalidad del tramo

    Desde la empresa señalaron que están realizando evacuaciones de los trenes que estaban transitando el tramo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Metro de Santiago, imagen referencial. Foto: Aton Chile

    Metro de Santiago informó que la Línea 4A, que conecta Vicuña Mackenna con La Cisterna, estaba sin servicio de trenes debido a que una persona bajó a la vía.

    Desde la empresa indicaron que comenzaron a realizar la evacuación de los trenes que estaban transitando por el tramo. Las estaciones que están sin servicio son seis: Vicuña Mackenna (Línea 4A), Santa Julia, La Granja, Santa Rosa, San Ramón y La Cisterna.

    Si bien Metro indicó que el servicio se suspendió a las 9.12 horas, parte de los usuarios han reportado que esto llevaba más de 40 minutos antes de que fuera publicado en redes sociales.

    Fue a las 9.30 horas que, a través de X, Metro anunció la normalización del servicio en la Línea 4A.

    Más sobre:Metro de SantiagoLínea4A

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