Metro retoma servicio de Línea 4A: suspensión afectó a la totalidad del tramo

Metro de Santiago informó que la Línea 4A, que conecta Vicuña Mackenna con La Cisterna, estaba sin servicio de trenes debido a que una persona bajó a la vía.

Desde la empresa indicaron que comenzaron a realizar la evacuación de los trenes que estaban transitando por el tramo. Las estaciones que están sin servicio son seis: Vicuña Mackenna (Línea 4A), Santa Julia, La Granja, Santa Rosa, San Ramón y La Cisterna.

Si bien Metro indicó que el servicio se suspendió a las 9.12 horas, parte de los usuarios han reportado que esto llevaba más de 40 minutos antes de que fuera publicado en redes sociales.

Estamos hace + de media hora detenidos en la línea 4A porque un tipo bajó a las vías. Ok. Pero nadie lo evitó y no habían guardias ni nada en el andén. No anuncian ninguna medida rectificatoria. Hablan de “persona imprudente” pero ustedes también lo son. @metrodesantiago @biobio pic.twitter.com/yOHQJLBcK7 — Marlyn's A. Antilef (@antimarlyns) April 6, 2026

Fue a las 9.30 horas que, a través de X, Metro anunció la normalización del servicio en la Línea 4A.