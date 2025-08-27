Metro normaliza servicio tras el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

La empresa Metro informó de la normalización del servicio, luego de que esta tarde debieran cerrar las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica, de la Línea 1, por una persona en la vía.

Así, tras una hora y 43 minutos, la compañía informó que “el servicio en la L1 fue normalizado”.

La interrupción del servicio fue informada a eso de las 18:04 horas, a través de la cuenta en X, cuando se señaló que “por persona en la vía, servicio en L1 solo está disponible de San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos".

Así, el trazado que va por debajo de la Alameda quedó dividido en dos tramos, lo que generó el refuerzo del servicio de buses en superficie y la extensión de los recorridos 424, 125 e I09 hasta Baquedano.

Minutos antes de la hora punta tarde, Metro también señaló que la combinación entre L1 y L3 en Universidad de Chile, solo se encuentra disponible hacia San Pablo, mientras que a Los Dominicos, el cambio no está disponible, lo que posteriormente fue rectificado a una suspensión total.

Asimismo, producto del procedimiento, también se vio afectada la combinación entre la L2 a L1 en dirección a Los Dominicos. Hacia San Pablo se mantiene operativa.