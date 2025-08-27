Metro normaliza servicio tras el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía
El tramo afectado en la L1 fue recuperado tras más de una hora de interrupción, lo que afectó a los pasajeros en plena hora punta tarde.
La empresa Metro informó de la normalización del servicio, luego de que esta tarde debieran cerrar las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica, de la Línea 1, por una persona en la vía.
Así, tras una hora y 43 minutos, la compañía informó que “el servicio en la L1 fue normalizado”.
La interrupción del servicio fue informada a eso de las 18:04 horas, a través de la cuenta en X, cuando se señaló que “por persona en la vía, servicio en L1 solo está disponible de San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos".
Así, el trazado que va por debajo de la Alameda quedó dividido en dos tramos, lo que generó el refuerzo del servicio de buses en superficie y la extensión de los recorridos 424, 125 e I09 hasta Baquedano.
Minutos antes de la hora punta tarde, Metro también señaló que la combinación entre L1 y L3 en Universidad de Chile, solo se encuentra disponible hacia San Pablo, mientras que a Los Dominicos, el cambio no está disponible, lo que posteriormente fue rectificado a una suspensión total.
Asimismo, producto del procedimiento, también se vio afectada la combinación entre la L2 a L1 en dirección a Los Dominicos. Hacia San Pablo se mantiene operativa.
