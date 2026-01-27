Metro y Tren Nos se podrán pagar con tarjetas bancarias desde febrero
Se espera que a fines de 2026 se incorpore esta modalidad de pago a los buses del sistema RED.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto a Metro, EFE y las empresas Visa y Mastercard, anunciaron la incorporación del pago con tarjetas bancarias en los servicios de Metro y Tren Nos.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, informó que a partir del 13 de febrero “quienes viajen en Metro o Tren Nos, podrán hacer uso de sus tarjetas bancarias físicas o habilitadas en dispositivos móviles como celulares o smartwatch para pagar sus viajes”.
Para esta forma de pago se mantiene el beneficio de la “intermodalidad”, es decir, si el usuario paga con una misma tarjeta varios medios de transporte del sistema integrado dentro de un horario determinado, puede mantener el pago de un solo pasaje.
Muñoz adelantó que esta forma de pago se espera ampliar al sistema de buses RED, aunque explicó que “como en muchas partes del mundo, esta tecnología se incorpora haciendo una habilitación escalonada, es decir, de forma progresiva y controlada".
“En esta primera etapa estará disponible en los servicios que hemos detallado, para posteriormente ser habilitado -a fines de 2026- en los buses”, sostuvo.
Conoce el detalle de los servicios que aceptarán este método de pago:
