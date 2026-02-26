SUSCRÍBETE
    Nacional

    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    CMI Chile SpA, la filial de China Mobile International, inició el trámite en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que lidera el subsecretario Galo Eidelstein (PC). Cinco días antes la ministra Adriana Delpiano había recibido al embajador de EE.UU., Brandon Judd, quien levantó alertas sobre el proyecto.

    Por 
    Leslie Ayala
     
    Juan Manuel Ojeda

    La ministra de Defensa Adriana Delpiano (PPD) tuvo una reunión el 12 de febrero con el embajador de Estados Unidos (EE.UU.) Brandon Judd. De ese encuentro poco se supo, excepto por el hecho de que el diplomático publicitó el encuentro en su cuenta de X.

    En ese posteo, Judd dejó en evidencia que uno de los temas tratados fueron las amenazas en seguridad que afectan al sector de defensa. “Un componente crítico de esa seguridad compartida es la data. La ministra Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt”, posteó Judd.

    Ese encuentro ha adquirido especial relevancia debido al conflicto político y diplomático que explotó el viernes pasado cuando EE.UU. anunció inéditas sanciones en contra de autoridades de gobierno luego de acusarlas de “dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

    El motivo de la molestia de Washington apuntaba a las gestiones que había desplegado el Ejecutivo para acelerar el proyecto de cable submarino que pretende instalar en el país China Mobile -la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático-, que uniría directamente a Sudamérica con Hong Kong.

    Pese a las alertas de Judd, el proyecto con China siguió su curso en la tramitación que le corresponde a Defensa. De hecho, cinco días después la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que lidera el subsecretario Galo Eidelstein (PC) ingresó una solicitud formal de concesión marítima con el objeto de “amparar ductos soterrados, una cámara soterrada y ductos aéreos para el tendido de fibra óptica de transmisión de data”.

    El señor Liu

    En el expediente electrónico de esa solicitud, al que tuvo acceso La Tercera, se deja constancia que una de las partes interesadas es CMI Chile SpA, la filial de China Mobile International. El representante legal de esa filial, según se lee en el documento, es Shuai Liu, el delegado para administrar China Mobile en Chile. Liu es el mismo quien el año pasado, según registros de lobby, visitó al subsecretario Claudio Araya (PC) para presentar la empresa. En esa reunión estuvo presente también el vicepresidente de Redes y Soluciones de China Mobile International, Wei Wang.

    Desde el Ministerio de Defensa confirmaron el inicio de esta solicitud de concesión marítima y comentaron que se encuentra en una etapa de evaluación.

    Este nuevo antecedente vuelve a complicar al gobierno en una crisis a días de dejar La Moneda para entregarle el mando al presidente electo José Antonio Kast. De hecho, a inicios de semana se supo que el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz había visado este proyecto, pero luego se arrepintió y anuló el decreto. Esto contrasta con lo realizado en Defensa, ya que a la fecha no hay registros de una retractación por parte de esta repartición.

    Ese episodio abrió una fuerte controversia con la Oficina del Presidente Electo (OPE) y llevó a La Moneda a realizar esta semana una reunión de emergencia. Esto debido a que no todos en el Ejecutivo estuvieron al tanto de los avances en la tramitación del proyecto del cable submarino, razón por la cual Muñoz fue ampliamente criticado al interior del gobierno.

    Más sobre:DefensaGobiernoJuddDelpianoChina Mobile

