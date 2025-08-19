Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores
Según detallaron, la paralización involucraría a cerca del 1% de los conductores del sistema.
Durante la jornada de este martes trabajadores pertenecientes a uno de los sindicatos del sistema Red Movilidad iniciaron un paro el cual afectaría a más de 50 recorridos.
Desde el ministerio de Transportes abordaron la medida señalando que el servicio se encuentra operando en su totalidad y con la frecuencia establecida.
Según señalaron, la huelga del sindicato de esta forma no estaría afectando a los servicios e involucraría a cerca del 1% de los conductores del sistema.
A pesar de esto, apuntaron que se encuentran monitoreando la situación.
Cabe recordar que desde el sindicato Elías Laferte de RBU, informaron que la huelga se haría efectiva a partir de las 5 de la mañana de este martes, acusando bajos salarios y abusos laborales, por parte de la empresa.
El paro afectaría a los recorridos:
- 401, 402, 403, 404, 412, 414e, 415e, 418, 421y, 422c, 425, 428, 428e, 429, 429c, 430, 430y, 435, 444, B05, B06, B11, B12, B15, B21, B22, B27, B31N, B35, B43, C02c, C03, C03C, C05, C06, C06C, C07, C09, C10e, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C30e, C33c, C37 y C37y.
