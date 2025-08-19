Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores

Durante la jornada de este martes trabajadores pertenecientes a uno de los sindicatos del sistema Red Movilidad iniciaron un paro el cual afectaría a más de 50 recorridos.

Desde el ministerio de Transportes abordaron la medida señalando que el servicio se encuentra operando en su totalidad y con la frecuencia establecida.

Según señalaron, la huelga del sindicato de esta forma no estaría afectando a los servicios e involucraría a cerca del 1% de los conductores del sistema.

A pesar de esto, apuntaron que se encuentran monitoreando la situación.

Cabe recordar que desde el sindicato Elías Laferte de RBU, informaron que la huelga se haría efectiva a partir de las 5 de la mañana de este martes, acusando bajos salarios y abusos laborales, por parte de la empresa.

El paro afectaría a los recorridos: