    Ministerios, servicios y universidades comprometen 175 acciones en Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029

    Comité Interministerial aprobó este instrumento, que orientará la acción del Estado en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos durante los próximos cuatro años.

    José Navarrete 
    José Navarrete

    El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, presentó el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026–2029, en el marco de la XXIII Sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos,

    Los integrantes del comité aprobaron este instrumento, que orientará la acción del Estado en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos durante los próximos cuatro años.

    El plan se organiza en 175 acciones comprometidas por ministerios, subsecretarías, servicios públicos, organismos autónomos, gobiernos regionales y universidades.

    Tales acciones, se articulan en torno a cinco objetivos estratégicos: igualdad y no discriminación; justicia, seguridad y vida libre de violencia; memoria histórica y justicia transicional; desarrollo sostenible; y educación en derechos humanos.

    “El Comité Interministerial de Derechos Humanos aprobó el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, que va desde 2026 hasta 2029, con 175 medidas acordadas, de los distintos servicios, ministerios, subsecretarías, con el objetivo de que los derechos humanos formen parte del accionar permanente de todo nuestro Estado, consolidando su accionar a partir de una perspectiva de política pública, para una materia tan fundamental para nuestro país”, destacó el ministro Gajardo.

    Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, valoró la aprobación y sostuvo que el plan “refleja un trabajo intersectorial serio y una participación ciudadana que enriquece su legitimidad”.

    “Contar con una hoja de ruta clara, construida con enfoque de derechos y con aportes de la sociedad civil, nos permitirá avanzar con mayor coherencia y responsabilidad en las obligaciones del Estado en esta materia”, resaltó la subsecretaria.

    En la sesión del comité, participó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; y el ministro (s) de Relaciones Exteriores y secretario general de la Política Exterior, Ricardo Bosnic.

    Asimismo, asistieron la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero; el subsecretario general de la Presidencia, Nicolás Facuse; y la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire.

    El Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029 se elaboró mediante un proceso colaborativo y participativo que recogió diferentes propuestas.

    El diseño consideró un amplio trabajo intersectorial, más de 140 reuniones técnicas con instituciones responsables y un proceso de fortalecimiento metodológico con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el proyecto Ceralc.

    Tras la aprobación, será revisado por el Presidente de la República y, posteriormente, remitido a la Contraloría General de la República para la toma de razón que formaliza su entrada en vigencia, informó el Ministerio de Justicia.

