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    Ministra Marín y presidenta del Senado se reúnen con la ACHM en el primer seminario sobre equidad de género en las municipalidades

    La ACHM alertó que solo el 16,5% de las alcaldías del país están encabezadas por mujeres. En ese escenario, resaltaron que existe "una desigualdad persistente en el ámbito municipal".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta la sede de la Universidad del Alba, en el centro de Santiago, llegó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para participar en el primer seminario de “Equidad de Género en Municipalidades”, instancia organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) junto a la Universidad del Alba.

    Según precisaron desde la ACHM en el espacio se presentó el “Índice Municipal de Equidad de Género”, la que -indicaron- es una herramienta “inédita que permitirá medir brechas estructurales, capacidades institucionales y niveles de incorporación del enfoque de género en la gestión local”.

    Dentro de las cifras, la organización destacó que solo el 16,5% de las alcaldías del país están encabezadas por mujeres, lo que equivale a 57 municipios.

    Desde la ACHM afirman que esto evidencia "una desigualdad persistente en el ámbito municipal (…) además de brechas relevantes en la implementación territorial de políticas públicas, especialmente entre comunas urbanas y rurales".

    Al respecto, la ministra Marín subrayó que, una vez que se tengan los resultados de la medición, se podrá “mejorar” la gestión.

    “Eso es lo que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género queremos hacer: apoyar de manera real a las mujeres en las distintas comunas, también a través de los convenios que firmamos con SernamEG. Por lo tanto, este Índice me parece algo necesario y que valoramos positivamente”, sostuvo la secretaria de Estado.

    Desde la ACHM aseguraron que el nuevo índice “busca transformarse en una herramienta concreta para mejorar la toma de decisiones a nivel local”.

    Foto: ACHM.

    En ese escenario, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, valoró el alcance institucional del seminario.

    “Estamos concretando un convenio que fortalece el compromiso de las asociaciones de municipalidades con las mujeres y la equidad de género. Así, esta alianza es un hito para seguir aumentando compromisos concretos en esta materia dentro de las propias municipalidades”, indicó.

    En tanto, la senadora Paulina Núñez, destacó el valor de la herramienta. “Tener un índice que mida y que nos entregue un diagnóstico para poder tomar buenas decisiones, que le abra la puerta a la autoridad local más cercana, que son los municipios, es vital para que podamos ir acortando brechas de género”.

    “Las municipalidades son la primera puerta que una mujer golpea cuando necesita apoyo, cuando necesita protección o cuando una madre necesita sacar adelante a sus hijos. Por eso es tan importante contar con esta información para que se puedan tomar las mejores decisiones”, señaló la parlamentaria.

    Más sobre:ACHMJudith MarínMunicipalidades

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