Ministra Toro anuncia que han aplicado más de 2.600 fichas FIBE a damnificados por incendios

La mañana de este viernes la Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro realizó un balance sobre las personas que han sido víctimas del incendio forestal que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío. Además, detalló el funcionamiento de los aportes del gobierno en ayuda de los damnificados.

En conversación con Radio Cooperativa, anunció que ya se han aplicado cerca de 2.600 Ficha s Bási c as de Emergen ci a ( FI BE) , las cuáles se concentran principalmente en la Región del Biobío que cuenta con 2.140. Estas son contempladas dentro del Plan de Recuperación y Ayudas Tempranas.

Bajo esta premisa, la ministra indicó que “lamentablemente, un gran porcentaje, en el caso de los incendios de los hogares que han sido catastrados, son hogares con alta aceptación, con destru cci ones por sobre el 89%” .

Respecto al anuncio sobre la entrega del Bono de Recuperación , la titular de la cartera de Desarrollo Social explicó que son dos tramos, uno de $750.000 para casos de mediana afectación y, para los casos de alta afectación, que son la mayoría, se hará una entrega de 1,5 millones. El bono se transferirá a partir de mañana, de forma automática en la Cuenta Rut de las personas registradas.

Según los datos constatados por la ministra, la primera nómina indica que alrededor de 2.205 hogares recibirán el apoyo por parte del gobierno en el primer pago. Además, aseguró que “en la medida en que se van aplicando más fichas FIBE, estas son ingresadas en nuevas nóminas que se van a pagar durante la próxima semana. Este es un bono que llega una sola vez y de libre disposición, para lo que las familias estimen necesario en esta en esta primera etapa”.

En el caso de extravío de los documentos, Toro explicó que “el Registro Civil y Banco Estado están haciendo esta renovación de los carnés de identidad y las tarjetas de Cuenta RUT en terreno”.

Respecto al ingreso del Ministerio de Vivienda para la reconstrucción, la encargada de Desarrollo Social explicó que tras el inicio del catastro de la ficha FIBE, se c omenzó a apli c ar la Ficha 2 para recopilar información más acabada y técnica con el fin de aplicarla en las futuras medidas.

Por otro lado, la ministra profundizó sobre el apoyo de entidades externas al gobierno, como es el caso de empresas privadas, influencers y personas de otras regiones, sobre lo cual agradeció el gesto pero que “también es relevante que esta ayuda pueda ser coordinada con los municipios, con los privados, también a través del Ministerio de Desarrollo Social”.