SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra Toro anuncia que han aplicado más de 2.600 fichas FIBE a damnificados por incendios

    Tras el anuncio del Fondo Nacional de Reconstrucción y el pago del Bono de Recuperación, la Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, realizó un balance de las víctimas del incendio en las regiones de Ñuble y Biobío.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial

    La mañana de este viernes la Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro realizó un balance sobre las personas que han sido víctimas del incendio forestal que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío. Además, detalló el funcionamiento de los aportes del gobierno en ayuda de los damnificados.

    En conversación con Radio Cooperativa, anunció que ya se han aplicado cerca de 2.600 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE), las cuáles se concentran principalmente en la Región del Biobío que cuenta con 2.140. Estas son contempladas dentro del Plan de Recuperación y Ayudas Tempranas.

    Bajo esta premisa, la ministra indicó que “lamentablemente, un gran porcentaje, en el caso de los incendios de los hogares que han sido catastrados, son hogares con alta aceptación, con destrucciones por sobre el 89%”.

    Respecto al anuncio sobre la entrega del Bono de Recuperación, la titular de la cartera de Desarrollo Social explicó que son dos tramos, uno de $750.000 para casos de mediana afectación y, para los casos de alta afectación, que son la mayoría, se hará una entrega de 1,5 millones. El bono se transferirá a partir de mañana, de forma automática en la Cuenta Rut de las personas registradas.

    Según los datos constatados por la ministra, la primera nómina indica que alrededor de 2.205 hogares recibirán el apoyo por parte del gobierno en el primer pago. Además, aseguró que “en la medida en que se van aplicando más fichas FIBE, estas son ingresadas en nuevas nóminas que se van a pagar durante la próxima semana. Este es un bono que llega una sola vez y de libre disposición, para lo que las familias estimen necesario en esta en esta primera etapa”.

    En el caso de extravío de los documentos, Toro explicó que “el Registro Civil y Banco Estado están haciendo esta renovación de los carnés de identidad y las tarjetas de Cuenta RUT en terreno”.

    Respecto al ingreso del Ministerio de Vivienda para la reconstrucción, la encargada de Desarrollo Social explicó que tras el inicio del catastro de la ficha FIBE, se comenzó a aplicar la Ficha 2 para recopilar información más acabada y técnica con el fin de aplicarla en las futuras medidas.

    Por otro lado, la ministra profundizó sobre el apoyo de entidades externas al gobierno, como es el caso de empresas privadas, influencers y personas de otras regiones, sobre lo cual agradeció el gesto pero que “también es relevante que esta ayuda pueda ser coordinada con los municipios, con los privados, también a través del Ministerio de Desarrollo Social”.

    Más sobre:NacionalIncendio ForestalIncendioAyudasBonoBono de recuperaciónFIBEFicha de emergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Brinks: carabinera detenida sería la líder de la banda y habría tenido injerencia en otros delitos

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año

    Sáez (FA) sobre Socialismo Democrático: “Es importante que esos partidos en declive se unan para tener fuerza o caen en irrelevancia”

    Gajardo señala que no hay indicios de que Kast suspenda el Plan de Búsqueda y dice tener “excelente opinión” de Rabat tras conversación

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Minsal emite alerta alimentaria por toxina en fórmulas infantiles

    Minsal emite alerta alimentaria por toxina en fórmulas infantiles

    2.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    3.
    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”

    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”

    4.
    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    5.
    Desde camiones a comida: el apoyo de los privados a zonas afectadas por el fuego

    Desde camiones a comida: el apoyo de los privados a zonas afectadas por el fuego

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Caso Brinks: carabinera detenida sería la líder de la banda y habría tenido injerencia en otros delitos
    Chile

    Caso Brinks: carabinera detenida sería la líder de la banda y habría tenido injerencia en otros delitos

    Ministra Toro anuncia que han aplicado más de 2.600 fichas FIBE a damnificados por incendios

    Sáez (FA) sobre Socialismo Democrático: “Es importante que esos partidos en declive se unan para tener fuerza o caen en irrelevancia”

    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año
    Negocios

    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad
    Tendencias

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Más problemas en Unión Española: Rodrigo Piñeiro descarta su llegada y se lanza contra la dirigencia
    El Deportivo

    Más problemas en Unión Española: Rodrigo Piñeiro descarta su llegada y se lanza contra la dirigencia

    La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

    “Mostró su cara más gris”: el Betis se llena de críticas en España tras caer contra PAOK en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno
    Cultura y entretención

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente
    Mundo

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer