Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, adelantó que los bonos de recuperación anunciados por el gobierno para los más de 20 mil hogares afectados por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío serán entregados desde este sábado.

En conversación con 24 Horas, la subsecretaria señaló que la entrega de los bonos de recuperación será posterior a la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), cuyo número de aplicaciones aumentó de 700 a 2 mil en un día.

“Aquellas personas que han aplicado la Ficha Básica de Emergencia van a recibir el bono de recuperación que se va a empezar a pagar desde este sábado ”, afirmó Gallegos.

El bono consiste en un apoyo económico entre $750.000 por afectación media y de $1.500.000 por afectación alta que será depositado en la Cuenta Rut de las jefaturas del hogar. Además, apoyará en la recuperación temprana de la infraestructura y alimentación animal y apícola.

La subsecretaria informó que “muy probablemente la mayoría de las familias reciban el bono completo” debido a la magnitud de la emergencia y que “el Gobierno, el Banco del Estado y el Registro Civil se encontraban en terreno para gestionar la entrega de nuevas cédulas de identidad y tarjetas Cuenta RUT” a quienes la hayan perdido en los siniestros.

Concepcion 22 de enero 2026. Comienza la entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios en el sector de El Tato, en la comuna de Concepcion; region del Bio Bio. Lukas Jara/Aton Chile LUKAS JARA/ATON CHILE

Adicionalmente, señaló que en tres días han “recorrido cerca del 50% del territorio. En Ñuble se está terminando el trabajo de campo y nos vamos a concentrar en las comunas del Biobío donde están más extendida la afectación producto de los incendios”.

Aplicación de fichas FIBE

Gallegos hizo un llamado a rellenar la ficha FIBE, cuya aplicación comenzó el pasado lunes en las zonas afectadas para identificar daños en viviendas o enseres y caracterizar a los grupos familiares damnificados para la entrega de los bonos de recuperación.

La autoridad mencionó que la ficha debe ser tomada únicamente de forma presencial y exclusivamente en el terreno del domicilio por los funcionarios municipales o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a los jefes de hogar de cada vivienda.

La subsecretaria agregó que para la aplicación de la ficha debe haber un trabajo previo. “Tenemos que recibir la autorización de Fiscalía porque todavía está el Servicio Médico Legal, PDI, revisando algunos territorios para no tener que lamentar más víctimas fatales”, señaló.