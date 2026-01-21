Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (FA), informó que la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) ha sido aplicada en 702 hogares afectados por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

En diálogo con Radio La Clave, informó que las cuadrillas de funcionarios comenzaron durante el pasado martes el despliegue para la aplicación de la Ficha FIBE. El objetivo es identificar daños en viviendas y caracterizar a los grupos familiares damnificados.

Adicionalmente, mencionó que la ficha debe ser rellenada únicamente de forma presencial en el terreno del domicilio por funcionarios municipales y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. “Solo se puede ingresar una vez que los espacios estén seguros y que Fiscalía lo permita”, sostuvo Toro.

Entre las ayudas anunciadas por el Ejecutivo, está la entrega de un bono de recuperación de entre $750.000 por afectación media y de $1.500.000 por afectación alta. Además, se impulsará una recuperación temprana de la infraestructura y alimentación animal y apícola.

Ficha Básica de Emergencia (FIBE)

“Vamos a poder hacer una nómina mañana probablemente para el pago de las primeras ayudas que ya fueron anunciadas”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a la articulación con el nuevo gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, para el proceso de reconstrucción. “Va a haber un proceso de traspaso coordinado por el ministro Elizalde y con el futuro ministro del Interior. En función que ese proceso se acuerde, nosotros vamos a hacer todo el traspaso de información y, por supuesto, facilitar que haya una continuidad en las tareas del ministerio”, afirmó.

Según el último balance de Senapred, hay 25 incendios en combate a nivel nacional y se mantienen 20 fallecidos. Las regiones de Ñuble y Biobío siguen siendo las más críticas, con más de 30 mil hectáreas consumidas, un total de 6.707 damnificados y más de 600 casas destruidas por las llamas.