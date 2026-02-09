SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ministra Toro reconoce que “se requiere una institucionalidad más robusta” para enfrentar reconstrucciones

    La titular de Desarrollo Social contó que, considerando las distintas catástrofes que le ha tocado enfrentar al gobierno, el ministerio llegó al diagnóstico de que "no existe en nuestro país una institución a cargo de las reconstrucciones”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Ministra del Desarrollo Social, Javiera Toro.

    La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, defendió la gestión del gobierno en torno a las políticas de reconstrucción en la región de Valparaíso, tras los incendios que afectaron la zona en febrero de 2024. Eso sí, reconoció que es necesario reforzar la institucionalidad.

    En conversación con Radio Infinita, la ministra señaló que “tenemos un plan de reconstrucción frente a una catástrofe de gran magnitud y ese plan va avanzando según lo que nos planteamos. Por supuesto que frente a la urgencia, frente a la necesidad de las familias, los tiempos del Estado no son suficientes”.

    “A uno siempre le gustaría poder avanzar más, pero también ve los resultados del trabajo que se ha generado y por eso creo que vamos bien encaminados, pero quedan tareas por delante”, sostuvo.

    El debate en torno a la reconstrucción de Valparaíso se abrió recientemente a raíz de las declaraciones del presidente electo, José Antonio Kast, y su próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, en una visita a Viña del Mar durante el segundo aniversario de la emergencia. Allí afirmaron que tan solo hay un 10% de avance en la reconstrucción, pese al balance del Ejecutivo que cifró en 52% el avance.

    Con todo eso, Toro reconoció que, además de las tareas de la propia reconstrucción en Valparaíso, una de las temáticas en las que le hubiese gustado ahondar en su gestión era sobre “tener una mejora institucional para que las reconstrucciones y para que el Estado esté mejor preparado frente a esos procesos”.

    “Parte de los diagnósticos que nosotros hicimos cuando llegamos al gobierno, y a propósito de distintas catástrofes que nos ha tocado enfrentar, es que no existe en nuestro país una institución a cargo de las reconstrucciones”, agregó.

    Las reconstrucciones ya no son algo excepcional, son algo permanente del Estado. Durante nuestro gobierno estamos enfrentando cuatro procesos grandes de reconstrucción (…) ya no lo podemos ver como una tarea solamente excepcional que los ministerios tienen que sumar a sus tareas habituales, sino que se requiere una institucionalidad más robusta y una capacidad ejecutora”, sostuvo.

    Adicionalmente, la ministra afirmó que “siempre estamos reinventando cuál es la institucionalidad” a cargo de las reconstrucciones.

    Reunión bilateral

    La titular de Desarrollo Social señaló que el pasado jueves, y a través de Zoom, se llevó a cabo la primera reunión bilateral con su sucesora, María Jesús Wulf, de cara al traspaso de mando del gobierno de Gabriel Boric al de José Antonio Kast.

    Según Toro, “fue una bilateral específica sobre temas de emergencia y reconstrucción” y se espera que haya un segundo encuentro de forma presencial cuando Wulf vuelva a Santiago, con el fin de transparentar las políticas encabezadas por el ministerio.

