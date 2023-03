Ministro Ávila precisa sus dichos sobre suspensión de clases por funeral narco tras catalogarla de “buena decisión”

Este martes tres establecimientos educacionales de Valparaíso debieron suspender sus clases y otros siete debieron dar flexibilidad horaria a causa del narco funeral de ‘Ñaju’, sujeto que la semana pasada falleció baleado en las cercanías de un liceo.

Ante esto, Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, consultado por esta situación había dicho durante la mañana que “en materia de seguridad tenemos que recordar que la normativa vigente establece que cada establecimiento tiene lo que llamamos el PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar). Esto lo que hace es que evalúa algunos elementos que son carácter más bien territorial y local”, explicó la autoridad. Y agregó: “Estamos hablando de condiciones de vulnerabilidad, amenazas, de riesgo. Cada establecimiento tiene que evaluar”.

El secretario de Estado, dentro de otras cosas, ejemplificó: “Si mis establecimientos están en una población de alto nivel de complejidad, donde sabemos que lamentablemente hay condiciones para la delincuencia o el narcotráfico, claramente tengo que diseñar algún protocolo que esté asociado, lamentablemente, a los temas de las balaceras”.

Luego de eso vinieron los dichos que más tarde tuvo que precisar: “Es una buena decisión que un establecimiento diga ‘voy a suspender clases’, con recuperación probablemente, un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y que puede poner en riesgo a los estudiantes. Sabemos que eso es lamentablemente una condición dada por cómo ido avanzando, no solo en nuestro país, sino que varias circunstancias que están asociadas a estos actos que son derechamente delictuales”.

Estas palabras de inmediato fueron criticadas por buena parte del mundo educativo, ante lo que ya hacia la tarde de este martes, el ministro tuvo que salir a precisar los dichos a través de su cuenta en Twitter.

“Los establecimientos tienen la facultad de tomar medidas de prevención frente a hechos que pueden afectar a sus comunidades, acordes a las definiciones de sus Planes de Seguridad Escolar. Esto no quiere decir que no estemos tomando acciones para que estos hechos no sucedan”, comenzó diciendo, antes de agregar que como autoridades “condenamos toda situación que ponga en riesgo a las comunidades educativas. Por eso, mañana nuestra subsecretaria Alejandra Arratia presentará, junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, orientaciones que elaboramos para todos los establecimientos educativos del país”.

Asimismo, dijo que estas orientaciones “contienen lineamientos e información específica para actuar ante situaciones que pueden poner en riesgo a las comunidades y cuándo es importante recurrir a las fuerzas policiales para su resguardo”.

Y cerró: “Para prevenir estas situaciones que tanto lamentamos y para lograr que las escuelas sean efectivamente lugares seguros, desde el Mineduc seguiremos apoyando el trabajo articulado con el Ministerio del Interior. Este es un eje fundamental de nuestro trabajo”.