Cataldo y Collado llegan a San Pedro de la Paz y anuncian medidas tras balacera en colegio

“Este es un hecho de extremada gravedad”. Así calificó lo ocurrido este jueves el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en el colegio Nuevos Horizontes, de San Pedro de la Paz, luego de la balacera que dejó a tres estudiantes heridos.

Sus palabras se dieron en medio de un viaje de emergencia hasta la Región del Biobío, producto de este hecho que es investigado como homicidio frustrado.

El titular de Educación se trasladó hasta la zona para sostener este mismo jueves una serie de reuniones que iniciaron en la Delegación Presidencial del Biobío, junto a las policías y el Ministerio de Seguridad Pública, mientras que para este viernes se programaron encuentros con la comunidad educativa afectada por este episodio de violencia.

“Creemos primero que esto es un hecho que no puede ocurrir, simplemente algo que Chile no puede normalizar, menos en el sistema educativo. También quiero ser enfático, esto no es un hecho de violencia escolar, esto es un delito y como delito tiene su abordaje (…)”, señaló el titular de Educación.

Respecto a la suspensión de clases anunciadas para este viernes y lunes 2, el ministro Cataldo precisó que mañana la cancelación rige para toda la comunidad, pero que se espera que el próximo lunes, los equipos profesionales y trabajadores retornen “con el propósito de comenzar un trabajo a partir de la primera contención, los primeros auxilios psicológicos en la fase de diagnóstico para poder identificar quienes requieran un apoyo y una intervención más focalizada”.

10 DICIEMBRE 2024 MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS CATALDO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Así, el día martes 3 de junio se espera un cambio de jornada con los estudiantes, que permita evaluar el estado de salud mental y emocional de los alumnos, para dar inicio al retorno de clases ya para el miércoles 4 de junio.

Plan de tres fases

Cataldo también anunció un plan que contempla tres fases. La primera incluirá el diagnóstico y apoyos de emergencia, lo cual se realizará a través del Programa Metodologías de Habilidades para la Vida, dependiente de la Junaeb, además de personal del área de salud.

En una segunda fase –y en base a las conclusiones del proceso anterior- se aplicará el apoyo y capacitación para la planta docente para “poder abordar estas situaciones de trauma y de excepcionalidad absoluta”.

La tercera etapa buscará dejar instalado “dispositivos y capacidades que el establecimiento educacional y la red de educación del servicio local, en ese territorio, pueda sostener para acompañar el mejoramiento sostenido de la convivencia educativa en los establecimientos”.

Cabe recordar que dos sujetos encapuchados lograron vulnerar la seguridad del recinto educacional y llegar hasta una sala del segundo piso, donde dispararon contra un joven de 18 años y, luego lo hicieron en el estacionamiento, hiriendo a dos estudiantes más.

Pese a lo anterior, el ministro Cataldo hizo un llamado a la calma. “Es importante señalar que un hecho de estas características es extremadamente excepcional y, por cierto, yo quiero en esto también llamar a la calma (...)”, señaló la autoridad.

“Es algo muy puntual que tiene que investigarse, las razones de por qué ocurrió y que va focalizado precisamente a un estudiante en particular, afecta a dos más, pero va claramente dirigido a un estudiante, por lo tanto, hay que constituirlo en ese contexto”, pidió Cataldo.

Respecto a la situación de violencia escolar, Cataldo sostuvo que “no tenemos hoy día una situación ni en San Pedro, ni en el resto del país, en las escuelas, en los liceos, donde tengamos estudiantes siendo baleados al interior de los establecimientos educacionales. Este es un hecho puntual, no quiero minimizarlo, todo lo contrario, es extremadamente grave".

De igual forma, “desaconsejó” a los padres y apoderados la opción de que soliciten la rendición de exámenes libres para los estudiantes. El ministro Cataldo defendió la presencialidad para el aprendizaje. “La escuela no es solamente el espacio donde ocurren los procesos de aprendizaje, donde uno aprende a sumar o a leer, es también un lugar donde uno aprende a socializar, a compartir, a resolver diferencias y conflictos (…)”.

Retén móvil en Nuevos Horizontes

En tanto, el ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien también viajó a la zona, anunció una serie de medidas que ayuden a resguardar la seguridad perimetral del recinto.

12 MAYO 2025 MINISTRO (S) DE SEGURIDAD PÚBLICA, RAFAEL COLLADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Respecto a los heridos, Collado señaló que “en la actualidad hay dos de ellas que ya se encuentran dadas de alta con lesiones leves. Y la tercera se encuentra en el hospital con una fractura en la rodilla”.

Asimismo, aseguró que hay líneas investigativas que sigue el ECOH de la Fiscalía, ya que el hecho fue calificado como un homicidio frustrado.

“Hemos instruido la presencia de un retén móvil (de carabineros) en el establecimiento y además el inicio de un acercamiento del programa MIC de Carabineros, para efectos de tomar contacto directo a través del relacionamiento comunitario que mantiene Carabineros y, por último, a la PDI hemos instruido para que refuerce su trabajo territorial a través del MT-0”, anunció el ministro (s) Collado.