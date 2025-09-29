Ministro Cordero defiende el rol del Plan Nacional de Búsqueda tras descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la situación de Bernarda Vera, quien figura entre las personas detenidas desaparecidas en Chile y quien, según reveló un reportaje de CHV, fue encontrada con vida en Argentina.

Cordero defendió que el gobierno actuó dentro del marco del Plan Nacional de Búsqueda, dando a conocer que recién en mayo de 2025 tuvo pruebas oficiales de que Bernarda Vera podría estar viva.

“La información que existe sobre el caso de Bernarda Vera es producto del trabajo de investigación que se ha desarrollado en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda”, apuntó Cordero, señalando que la investigadora a cargo fue la periodista y académica de la Universidad de Chile, Pascale Bonnefoy

Según explicó el ministro, “cuando las primeras indagaciones de la investigadora Pascale Bonnefoy dieron indicios de que el relato asociado a la situación del hecho ocurrido en Liquiñe no era relativamente consistente pese a la calificación que ya existía por el informe Rettig, fue comunicado en mayo del 2024″.

De acuerdo a lo que añadió “a partir de esa fecha el equipo del Programa de Derechos Humanos a cargo del Plan Nacional de Búsqueda emitió oficios reservados a distintas instituciones, entre otras a la Policía de Investigaciones, a ACNUR, al Ministerio de Relaciones Exteriores para saber, entre otras cosas, si esta persona había sido objeto de atención consular y además de eso, para saber si existían algún otro tipo de antecedentes con ese fin”.

En la misma línea Cordero apuntó que “en ese contexto, y dada la indagación y esos antecedentes, los oficios tuvieron respuestas negativas”, añadiendo que “el Estado de Chile hizo gestiones adicionales, dado que podrían existir antecedentes de que esta es una persona que pudo haber viajado a Argentina y luego haber viajado a Suecia”.

“La información con antecedentes sobre la situación de esta persona recién se recibió por el Estado de Suecia, producto de un oficio emitido en abril del año 2025, en mayo de este año, a partir del cual se entregaron los antecedentes al juez que está a cargo de la investigación de este caso”, detalló.

Según explicó, la hija de Bernarda Vera fue informada de las indagaciones en enero del 2025.

“Yo quiero ser muy cuidadoso. No solo hay que resguardar la verdad, hay que resguardar también la situación de los familiares de la víctima. Creo que es conveniente resguardar los intereses, los derechos y el dolor de la hija de Bernarda Vera”, agregó Cordero a la vez que llamó a tratar esa información con cuidado y responsabilidad.

Respecto a la información que apuntaría que esto se sabría desde el 2007, Cordero reiteró que “la primera noticia que tuve de esto fue cuando la investigadora Pascale Bonnefoy señala que el relato no es consistente en mayo del 2024 y a partir de ese momento se empiezan a enviar los oficios.”