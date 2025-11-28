Ministro Cordero dice que “es altamente probable” que reo capturado sea trasladado a cárcel de mayor seguridad

Después de que Carabineros confirmara la captura del prisionero que se fugó el pasado domingo de la cárcel Colina II, el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al operativo que logró su detención en Lo Espejo, como también a la investigación en curso y a que el reo sería trasladado a otro recinto de mayor seguridad.

“Nosotros teníamos, conjuntamente con Gendarmería, un trabajo de colaboración inmediato desde el primer día en que se produjo la fuga”, afirmó Cordero en conversación con el Canal 24 Horas.

A lo que agregó: “Se logró identificar al sujeto y posteriormente, además, acreditar su identidad mediante la identificación dactilar. Eso ha permitido verificar que es la persona que se había producido la fuga y, en consecuencia, que queda a disposición de Gendarmería”.

También el ministro se refirió escuetamente a las especulaciones de si hubo o no concomitancia por parte de Gendarmería para que el reo, individualizado como Amílcar Lester Olivares Cárdenas, escapara del Centro Penitenciario Colina 2.

“El director de Gendarmería se ha referido a este tema. Hay una investigación en curso, tanto la administrativa como la penal. Nosotros, por ahora, estábamos focalizados específicamente en la búsqueda del prófugo y, respecto de esa investigación, creo que lo que corresponde es que los antecedentes de sus avances los entregue Gendarmería”, aseguró.

Para luego señalar que: “Creo que el director (de Gendarmería) ha sido claro, y el ministro de Justicia también, en orden a que pudieran haber existido elementos internos que permitieron o facilitaron esa fuga”.

Además dio a conocer que “es altamente probable que (el reo) deba ser trasladado a otro recinto de mayor seguridad” por los perfiles del sujeto comprometido.

“Eso corresponde a una decisión de criterio y de riesgo que corresponde a Gendarmería, pero es altamente probable que así suceda”, señaló Cordero.