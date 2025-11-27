Confirman detención de reo que se fugó de cárcel Colina II

En la tarde de este jueves, Carabineros informó sobre la detención del prisionero que se fugó el pasado domingo 23 de noviembre de la cárcel Colina II, cuando personal de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas realizaba servicios preventivos en el sector de las calles Presidente Salvador Allende con Padre Hurtado, en Lo Espejo.

La institución policial informó que funcionarios policiales efectuaron el control de identidad a un hombre adulto que transitaba por el lugar. El individuo fiscalizado se negó a identificarse, razón por la cual -siguiendo el protocolo vigente- fue trasladado hasta la 11ª Comisaría, a fin de realizar las gestiones necesarias para verificar su identidad.

Una vez en la unidad, Carabineros logró identificarlo como Amílcar Lester Olivares Cárdenas, quien resultó ser el reo fugado desde el Centro Penitenciario Colina 2.

Tras su detención, el sujeto fue llevado hasta un centro asistencial donde se le realizó la constatación de lesiones, para posteriormente quedar a disposición del Ministerio Público.

El individuo se encontraba fugado desde las 17.30 horas del domingo. A esa hora saltó la pandereta del recinto carcelario.

En esa ocasión, Gendarmería comunicó que dispuso el inicio de un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, y determinar eventuales responsabilidades.