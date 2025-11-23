Reportan fuga de un interno desde cárcel Colina II

En horas de la tarde de este domingo, un interno que cumplía condena al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, escapó de la cárcel, activando un amplio protocolo de seguridad en la zona norte de la Región Metropolitana.

Según información preliminar desde Carabineros, el hecho ocurrió a eso de las 17.30 horas, mientras que las circunstancias de la fuga es materia de investigación.

Desde la institución policial afirmaron que el reo habría saltado una pandereta de la cárcel de alta seguridad, para luego darse a la fuga en dirección desconocida. Pese a ello, aún no se han revelado detalles del modus operandi que permitió la fuga del individuo.

La situación implicó el despliegue de un procedimiento entre personal de Gendarmería y carabineros de la 8ª Comisaría de Colina, con el fin de lograr la recaptura del antisocial.

Desde la institución intrapenitenciaria detallaron a través de una declaración oficial que la persona privada de libertad logró evadir los controles del recinto, “siendo a esta hora, intensamente buscado”.

“Una vez detectada la situación se activaron de inmediato los protocolos institucionales correspondientes, y se realizó el censo general de la población penal. Paralelamente, se denunció el hecho al Ministerio Público y se coordinaron acciones de búsqueda con las policías y el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería”, señala el escrito emitido por la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería.

En el mismo tenor, la institución adelantó que dispuso el inicio de un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, y determinar eventuales responsabilidades.