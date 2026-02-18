SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Cordero evita ahondar en secuestro de comerciante en Independencia

    "Nosotros nos vamos a referir a esa situación una vez que exista claridad policial", explicó. Adicionalmente, hizo un llamado a los municipios a considerar "los impactos en materia de seguridad" de las edificaciones de alta densidad, que han sido foco de delitos e incivilidades en la comuna.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El ministro de Seguridad Pública Luis Cordero. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, evitó profundizar en el caso del comerciante que fue secuestrado el martes por la noche en la comuna de Independencia.

    La víctima de nacionalidad dominicana fue interceptada por un vehículo cuando se encontraba en compañía de su pareja. Tras ser forzada a ingresar al vehículo de los perpetradores del delito y trasladada a otro lugar, su pareja, originaria de Bolivia, recibió un mensaje en el que pedían $30 millones y joyas para su liberación. El mensaje, además, estaba acompañado de una fotografía en que la víctima, que una semana antes había sido objeto de amenazas, aparecía maniatada.

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, aseveró esta mañana que las amenazas extorsivas a locatarios son recurrentes en la comuna y además reparó en que el edificio al que se dirigía la víctima ha sido foco de incivilidades en el pasado. En ese sentido, pidió que se fiscalizaran más este tipo de inmuebles, sobre todo porque uno de ellos, en Inglaterra 1144 se detuvo a imputados vinculados al crimen organizado.

    Al ser consultado sobre este asunto, el secretario de Estado destacó en primer lugar que este tipos de delitos ha disminuido, pero hizo hincapié que "especialmente en el caso de secuestros extorsivos, uno tiene que estar muy atento porque es un vehículo que utilizan determinado tipo de organizaciones criminales“.

    A renglón seguido, Cordero se excusó de entregar más antecedentes debido a que los protocoles exigen a las autoridades a guardar silencio cuando este tipo de delitos está en curso, para proteger la integridad de la víctima. “Desde el punto de vista del Estado de Chile, nosotros nos vamos a referir a esa situación una vez que exista claridad policial del caso”, aclaró.

    En cuanto a la zona en que se cometió el delito, reconoció que ésta ha sido intervenida en el último tiempo y que en el caso de la comuna las cifras de homicidios han disminuido entre 2024 y 2025. También que el 60% de los controles migratorios allí ha tenido carácter masivo.

    “Sin embargo, esa comuna, al igual que otras, dispone de una alta densidad esencialmente por la construcción de edificios de altura. Y quiero recordar que las policías tienen ciertas restricciones de ingresos sin autorización judicial”, sostuvo.

    En esa línea, llamó a que “los municipios, cuando diseñan y otorgan permisos, tengan en consideración los impactos en materia de seguridad (...) Las edificaciones de alta densidad han tenido consecuencias negativas desde el punto de vista de seguridad pública en Independencia y Recoleta. Por eso creo que es tan relevante que los municipios, cuando planifican, internalicen también los impactos, porque una vez que ocurren, ya es tarde".

    Más sobre:Luis CorderoMinisterio de SeguridadSecuestroComercianteIndependencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Lo más leído

    1.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    2.
    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    3.
    Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco

    Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco

    4.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    5.
    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    Con foco en emergencias y migración: Ramos y Pavez concretan cita bilateral de traspaso de la Subsecretaría del Interior

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”
    Negocios

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Fondos institucionales extranjeros suman más de US$1.758 millones en acciones chilenas y lideran SQM, Latam y BCI

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1
    El Deportivo

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

    La débil defensa de Benfica a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Real Madrid

    La drástica decisión de Jaime García tras la derrota de Huachipato ante Carabobo en la Copa Libertadores

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba
    Mundo

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de Estados Unidos

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard
    Paula

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo