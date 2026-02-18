Ministro Cordero evita ahondar en secuestro de comerciante en Independencia

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, evitó profundizar en el caso del comerciante que fue secuestrado el martes por la noche en la comuna de Independencia.

La víctima de nacionalidad dominicana fue interceptada por un vehículo cuando se encontraba en compañía de su pareja. Tras ser forzada a ingresar al vehículo de los perpetradores del delito y trasladada a otro lugar, su pareja, originaria de Bolivia, recibió un mensaje en el que pedían $30 millones y joyas para su liberación. El mensaje, además, estaba acompañado de una fotografía en que la víctima, que una semana antes había sido objeto de amenazas, aparecía maniatada.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, aseveró esta mañana que las amenazas extorsivas a locatarios son recurrentes en la comuna y además reparó en que el edificio al que se dirigía la víctima ha sido foco de incivilidades en el pasado. En ese sentido, pidió que se fiscalizaran más este tipo de inmuebles, sobre todo porque uno de ellos, en Inglaterra 1144 se detuvo a imputados vinculados al crimen organizado.

Al ser consultado sobre este asunto, el secretario de Estado destacó en primer lugar que este tipos de delitos ha disminuido, pero hizo hincapié que "especialmente en el caso de secuestros extorsivos, uno tiene que estar muy atento porque es un vehículo que utilizan determinado tipo de organizaciones criminales“.

A renglón seguido, Cordero se excusó de entregar más antecedentes debido a que los protocoles exigen a las autoridades a guardar silencio cuando este tipo de delitos está en curso, para proteger la integridad de la víctima. “Desde el punto de vista del Estado de Chile, nosotros nos vamos a referir a esa situación una vez que exista claridad policial del caso”, aclaró.

En cuanto a la zona en que se cometió el delito, reconoció que ésta ha sido intervenida en el último tiempo y que en el caso de la comuna las cifras de homicidios han disminuido entre 2024 y 2025. También que el 60% de los controles migratorios allí ha tenido carácter masivo.

“Sin embargo, esa comuna, al igual que otras, dispone de una alta densidad esencialmente por la construcción de edificios de altura. Y quiero recordar que las policías tienen ciertas restricciones de ingresos sin autorización judicial”, sostuvo.

En esa línea, llamó a que “los municipios, cuando diseñan y otorgan permisos, tengan en consideración los impactos en materia de seguridad (...) Las edificaciones de alta densidad han tenido consecuencias negativas desde el punto de vista de seguridad pública en Independencia y Recoleta. Por eso creo que es tan relevante que los municipios, cuando planifican, internalicen también los impactos, porque una vez que ocurren, ya es tarde".