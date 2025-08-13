SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ministro Cordero por operativo en Independencia: “Las personas que están siendo detenidas tienen que ver con secuestros”

El ministro además abordó los cambios en los secuestros ocurridos apuntando que en el último tiempo “se ha ido produciendo un cambio de integración de organizaciones criminales con personas de menor edad".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

Durante la mañana de este miércoles el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero se refirió al operativo llevado a cabo en la comuna de Independencia señalando que nace a raíz de dos investigaciones, y que "las personas que están siendo detenidas tienen que ver con secuestros, además de usurpaciones en esas viviendas“.

En conversación con Radio Infinita, Cordero abordó los secuestros en el país señalando que "durante el primer semestre de este año ese número viene bajando bien significativamente, en eso coinciden los reportes del Ministerio Público y las policías, pero lo que ha venido aumentando dentro de la estructura de los secuestros es el secuestro extorsivo“.

Según explicó, “aunque ha aumentado levemente, pero es un secuestro que hay que mirar con mucha atención porque es un tipo de delito que está asociado a organizaciones criminales” añadiendo que "son secuestros que suelen ocurrir entre bandas“.

Junto con mencionar que muchos de estos secuestros no se denuncian al ser entre bandas, Cordero detalló que en el último tiempo “se ha ido produciendo un cambio de integración de organizaciones criminales con personas de menor edad, de hecho lo que están viendo ahora es que en algunos de los secuestros están apareciendo personas muy jóvenes o menores de edad”.

“Son personas que tienen menos capacidades logísticas de aquellas que venían cometiendo secuestros con anterioridad, y por lo tanto también están con mayores niveles de exposición y en consecuencia de mayor intervención por parte de la Policía”, explicó el titular de Seguridad Pública.

De acuerdo a lo que mencionó esto es una evolución producto de la persecución penal, señalando que “Ahora, son bandas que además de dedicarse al secuestro se pueden dedicar a otras cosas, al robo de celulares, o a determinado tipo de robos por sorpresa o robos violentos”.

Respecto al operativo de la Fiscalía y las policías llevado a cabo durante la mañana Cordero apuntó que “Solo puedo decir que lo del operativo de esta mañana son algunas investigaciones vinculadas al secuestro, no me puedo referir a ninguna en particular, y además las usurpaciones de sus inmuebles. Por eso hay varias personas detenidas, no solo por las investigaciones de secuestro, sino que también por los delitos de usurpación”.

Dichos de José Antonio Kast

En la ocasión, el titular de Seguridad Pública, también fue consultado sobre los dichos de José Antonio Kast de gobernar a través de decretos apuntando que “La política suele ocupar frases cortas y el derecho suele requerir la explicación completa. José Antonio Kast tendrá que hacerse cargo de la explicación más global”, y añadiendo que “yo creo que el Congreso es una institución extremadamente relevante en el sistema institucional chileno”.

Según expresó Cordero, “A mí lo que sí me sorprende de la frase de él es que es completamente contraria a la tesis que tenía la oposición en Chile desde el retorno a la democracia”, enfatizando que en los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, “la oposición, la derecha en particular, ocupó sistemáticamente las impugnaciones al Tribunal Constitucional contra el ejercicio de la potestad reglamentaria”.

“Yo creo que en Chile hay que tener cuidado con creer que cuando una persona dice que va a ocupar la potestad reglamentaria es igual que Trump, es igual que Milei, esencialmente porque Chile tiene un diseño institucional que impide el abuso presidencial”, añadió Cordero, mencionando que “¿En Chile podría ser posible todo el ejercicio expansivo de las órdenes ejecutivas de la administración de Trump? En Chile sería altamente probable que no, por el rol que tiene la Contraloría”,.

Finalmente, según mencionó, “Yo creo que al Congreso, por definición, uno no lo puede desacreditar, porque es un mecanismo legitimado por voluntad popular. Otra cosa muy distinta es que uno podrá tener la opinión de cómo funciona. Y otra muy distinta es creer que en Chile se puede gobernar por decreto como si fuera una orden ejecutiva al estilo americano, y eso en Chile no es posible”.

Más sobre:SecuestrosOperativoLuis CorderoMinistro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

Menor a “cifra difundida de forma maliciosa”: Municipalidad de Maipú fija monto que debe cobrar a EFE por orden de Contraloría

Mulet critica falta de liderazgo del FA para lograr acuerdo y transparenta diálogo con la DC sobre incoporación a segunda lista

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Elizalde por declaraciones de Kast sobre el Congreso: “Es una frase que merece ser rectificada y aclarada”

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

4.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Cuáles son los nuevos montos de transferencias de la CuentaRUT de BancoEstado

Cuáles son los nuevos montos de transferencias de la CuentaRUT de BancoEstado

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco
Negocios

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación
Tendencias

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana

En Argentina culpan a Gabriel Arias de la derrota de Racing ante Peñarol de Brayan Cortés

La evaluación de la prensa uruguaya a la presentación de Brayan Cortés en Peñarol

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo
Mundo

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos