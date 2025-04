Ministro de Justicia cuestiona filtraciones de investigaciones en curso y señala que “alteran los procesos penales”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó las filtraciones que han afectado a varias investigaciones en curso señalando que estas terminan alterando los procesos penales.

En conversación con Radio Pauta, el titular de Justicia se refirió al tema que ha afectado al Poder Judicial apuntando que las “filtraciones siempre alteran los procesos penales”, agregando que “independiente del proceso penal que estamos hablando, cuando se conocen antecedentes de un proceso penal reservado en curso y es reservado principalmente para proteger la investigación penal, eso lo altera”.

“Entonces, ahí los distintos operadores del Sistema de Justicia Penal, los distintos actores institucionales han señalado que hay cuestiones que son de carácter administrativo, y hay deficiencias normativas”, detalló.

De acuerdo a lo que expresó el ministro, “nosotros hemos estado trabajando con los operadores, es decir, vean aquellos aspectos administrativos que son necesarios para que no ocurran las filtraciones, y vean también si es necesario realizar algún tipo de reforma legal".

“Nosotros hemos abordado esto con la máxima premura. En diciembre el Fiscal Nacional nos entregó este oficio, posteriormente nosotros visitamos extraordinariamente a la Comisión Coordinadora, se trabajó en una subcomisión, se va a entregar un informe final, y eso está en proceso”, apuntó.

Gajardo también se refirió en particular al “pinchazo” al exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), apuntando que “en este caso en particular, creo que ya habló el abogado del exfuncionario de La Moneda. Es un proceso judicial que se encuentra en curso, los tiempos de los procesos judiciales uno siempre quisiera que fueran más cortos de lo que son, y en ese sentido nosotros no tenemos mucho más que opinar respecto a ese proceso judicial”.

Cárceles

En la ocasión Gajardo también realizó un nuevo llamado a no politizar el tema de las cárceles en el país apuntando que “llamo a todas las fuerzas políticas que seamos los más serios, responsables, y sobre todo con altura de mira, demos este debate”.

“Lo que yo llamo es que no los utilicemos para las campañas políticas. Que además sepamos cuáles son nuestros problemas reales. Que no desinformemos a la población. Nosotros no tenemos descontrol en los establecimientos penitenciarios”, mencionó.

De acuerdo a lo que complementó sobre la situación en las cárceles del país, “Siempre hemos tenido bandas que operan en las cárceles, pero no de crimen organizado transnacional, que es una de las diferencias con el día de hoy. Pero tenemos control de nuestros establecimientos penitenciarios”.

“Tenemos problemas, tenemos desafíos, tenemos políticas en curso. Entonces, analicemos eso conforme a la seriedad que nos caracteriza como país, y para que las decisiones que tomemos como política pública sean decisiones estables en el tiempo. Y sobre todo, sean decisiones de Estado”, señaló.