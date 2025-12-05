VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Ministro Montes llama a no politizar situación de campamentos: “Antes que nada que es un problema humanitario”

    El ministro además abordó la reconstrucción señalando que "no es fácil y no tenemos buena institucionalidad".

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Durante la mañana de este viernes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes se refirió a la situación que se vive en la megatoma de San Antonio y los diferentes campamentos del país, realizando un llamado a no politizar el tema y señalando que se trata de un problema “humanitario”.

    En conversación con Radio Infinita es que el ministro abordó la situación señalando que “se intenta enfrentar esa realidad con mucha seriedad, con mucho rigor, considerando antes que nada que es un problema humanitario”.

    “Politizar esto antes de asumirlo como un problema humanitario, como un problema de familias, que lo están pasando muy mal viviendo en campamentos, u otras que están en este momento con riesgo de desalojo, que es tremendo”, agregó.

    En la ocasión, el titular de Vivienda también abordó la decisión de la expropiar el terreno señalando que “trabajamos seis meses con equipos técnicos de parte de ellos (los dueños) y de parte nuestra. Y también invitamos al municipio de la localidad que pusiera un par de personas ahí en esta conversación”.

    “Aquí nosotros hablamos incluso antes, le hicimos ver a los dueños que era posible llegar a una expropiación concordada. No hubo acuerdo, y por lo tanto se usó el mecanismo que la ley establece para poder hacerlo”, agregó.

    En la misma línea, se refirió a la posibilidad de que esto quede para el próximo Gobierno apuntando que “Va a llegar a una parte, pero va a quedar un camino”.

    “Esperamos que quede un camino. Un camino de cooperativas organizadas, de un anteproyecto avanzado. El inicio esperamos, incluso, de la urbanización. Esperamos, porque hay condiciones para hacerlo”, añadió.

    Reconstrucción

    En la ocasión, el ministro además abordó los cuestionamientos que han surgido en materia de reconstrucción, apuntando que “no es fácil y no tenemos buena institucionalidad”.

    “¿Sabe cuántas reconstrucciones tenemos en Chile? 43 reconstrucciones. Una de las cuales es Valparaíso. 16 son durante este gobierno y las otras 27 son hechos que ocurrieron 15, 20 años para atrás porque la reconstrucción no es fácil, no tenemos buena institucionalidad", expresó el ministro.

    Según complementó “la reconstrucción ha sido lenta porque nosotros tomamos opciones incluso de los propios informes del gobierno pasado, que había que ponerse de acuerdo con las personas, no siempre era bueno estandarizar y hacerlo todo igual, que había además que terminar con las viviendas regularizadas. No podíamos entregar viviendas construidas pero no regularizadas. Son experiencias que surgieron y yo creo que deberíamos haber ido más rápido y nos ha costado”

    Más sobre:MegatomaSan AntonioValparaísoMinistro de ViviendaCarlos Montes

    Portada del dia

