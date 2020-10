Ministro Ward por propuesta de retiro de fondos de AFP para la primera vivienda: "Es una alternativa interesante”

El ministro de Vivienda, Felipe Ward, calificó como “una alternativa interesante” la propuesta que analiza el gobierno que permitiría hacer un retiro anticipado de fondos previsionales como un autopréstamo para la compra de la primera vivienda.

El secretario de Estado manifestó que “en estos meses de trabajo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo yo me he formado la convicción de que debe existir un derecho universal al techo. Creo que es fundamental poder garantizar el acceso al techo a todos los chilenos, ojalá en propiedad, porque sabemos lo que transforma la vida de las personas y sus familias el poder entregar a través de un subsidio una vivienda en propiedad”.

Respecto a la posibilidad, Ward sostuvo, que desde su cartera “estamos totalmente atentos al debate que está ocurriendo”.

“Escuchaba ayer al ministro de Hacienda (Ignacio Briones) señalar que los equipos técnicos del ministerio van a evaluar las distintas alternativas que han sido puestas sobre la mesa. Entiendo que hay bancadas oficialistas que han planteado esto, especialmente la bancada de la UDI y creo que aporta al debate”, dijo agregando que si esto se analiza “nosotros vamos a colaborar”.

Sin embargo, precisó que “lo que no queremos, y lo quiero decir con todas sus fuerzas aunque no es materia de nuestro ministerio sectorial, es perjudicar las pensiones el día de mañana. No tomemos hoy día una mala decisión que mañana puede afectar las pensiones. Creeos que se pueden trabajar herramientas para encontrar una buena alternativa en función de lo que ha sido solicitado”.

Igualmente, agregó que “creo que es una alternativa interesante. Nosotros como giro principal en nuestro ministerio ayudamos en la construcción de viviendas, eso es lo que hacemos y lo que queremos fortalecer. Si existe alguna alternativa, alguna herramienta que patrocine el gobierno producto de una petición hecha por los parlamentarios y que el día de mañana se pueda hacer sin que esto perjudique, ponga en riesgo o condicione las futuras pensiones que creo que es fundamental garantizar, por supuesto estamos llanos a colaborar”.