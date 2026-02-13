Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, abordó esta jornada la polémica que se ha generado en torno a las frutillas bañadas con chocolate que se venden habitualmente en el comercio informal de las playas del país, luego de que se cuestionara su composición al no derretirse frente al calor.

Consultado sobre qué se sabía al respecto, la autoridad sanitaria indicó que se encontarban realizando las diligencias respectivas para determinar su composición.

“Los funcionarios municipales logran pesquisar esta situación y ya están en contacto con la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso para poder esclarecer qué tipo de producto es lo que se estaba exponiendo a la venta”, sostuvo.

Junto con esto, el jefe de Epidemiología expresó que hasta ahora no tienen reportes de personas afectadas por el consumo de este producto.

Asimismo, añadió, tampoco han tenido resultados desde el laboratorio que puedan establecer fehacientemente cuál es el compuesto con el cual se bañaban estas frutillas.

“Eso todavía forma parte de la investigación. Como decía, está articulado el equipo municipal con la autoridad sanitaria regional para que, cuando tengamos la información correcta, la vamos a comunicar de manera efectiva” señaló.

En este sentido, el experto reiteró la importancia de comprar y consumir alimentos solo en lugares autorizados.

“Esta venta comercial que se hace de manera ambulante tiene mucho riesgo asociado a la salud de las personas independiente del producto”, explicó Vilches. “Esto tiene que ver con la forma y el desconocimiento que tenemos desde dónde viene la cadena de producción de ese alimento, la conservación, el respectivo respeto de la cadena de frío, y esto ocurre tanto para esas frutillas como para otros alimentos”.

Junto con esto, la autoridad sanitaria indicó que la Seremi de Salud en todo el país se encuentra realizando “muchas fiscalizaciones activas” tanto de la elaboración como al expendio de alimentos.

“Son más de 2.400 fiscalizaciones que se han realizado, y por cierto que existen distintos canales oficiales para que las personas, por ejemplo, que conozcan lugares clandestinos donde se elaboran alimentos, donde se preparan alimentos para la distribución, pueden hacer la denuncia a la autoridad sanitaria regional y garantizar que esos lugares se fiscalicen”.