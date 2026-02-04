Minvu responde a Poduje: “Si la reconstrucción tras el megaincendio en Valparaíso se cumple será porque se dejó la base completa”

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) refutó durante la jornada de este miércoles las acusaciones del arquitecto y futuro titular de la cartera, Iván Poduje, y anunció que hay un 52% de avance hasta la fecha en el proceso de reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso.

El arquitecto cifró solo un 10% de avance de la reconstrucción, en el marco de una visita junto al presidente electo, José Antonio Kast, a la zona afectada por los incendios en Viña del Mar. Esto luego de que el ministerio entregara un balance -de 45% de avance- el lunes.

Además, la respuesta surge tras las declaraciones de Poduje, en entrevista con Radio Bío Bío, en la que aseguró que el compromiso es tener la reconstrucción terminada en un plazo de 15 meses y advirtió que, si no cumple, “me tengo que ir”.

A través de una declaración pública, el organismo señaló que si se mantiene el ritmo de ejecución actual, hay certeza de que la reconstrucción podrá concluirse en 15 meses.

“Si en 15 meses más la reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso se cumple, como todo indica que ocurrirá, será porque se dejó la base completa: subsidios asignados, obras andando y proyectos listos” , zanjó el Minvu.

En esa misma línea, el organismo señaló que el proceso se encuentra en una “fase avanzada y consolidada”. Según cifraron, “el proceso alcanza un 52% de avance actualizado a hoy, con 1.420 soluciones habitacionales entregadas o terminadas (452) y en ejecución (968)”, sostuvieron.

“Hay 2.716 subsidios habitacionales vigentes asignados, cuyas familias ya cuentan con asistencia técnica integral, lo que se traduce en acompañamiento profesional, social y jurídico para materializar sus proyectos habitacionales", agregó.

Adicionalmente, el Minvu afirmó que “las familias con subsidio aumentaron en 278% en un año -de 719 a 2.716- y se avanzó en diversificación de soluciones. Además, existen 307 viviendas con autoconstrucción asistida terminadas y 343 en ejecución bajo esta modalidad”.

Además, el Minvu sostuvo que “las afirmaciones de que la reconstrucción tendría solo un 10% de avance es un dato inexacto que, además, invisibiliza soluciones que hoy están en obra, con contratos vigentes, financiamiento asegurado y cronogramas activos".

La jornada del martes se llevó a cabo la reunión bilateral de traspaso de mando entre el actual ministro, Carlos Montes, y Poduje; instancia en la que el Minvu transparentó las políticas de reconstrucción pendientes en Viña del Mar y Biobío.

Descartan aumento en dotación en Ministerio

En paralelo a la discusión sobre los plazos de reconstrucción, el Ministerio de Vivienda descartó las declaraciones de Iván Poduje respecto a un supuesto incremento de 1.400 funcionarios durante la actual administración.

La cartera precisó que la dotación se ha mantenido constante y que las cifras de las Leyes de Presupuestos entre 2022 y 2026 lo transparentan.

“Dichos egresos responden mayoritariamente a renuncias voluntarias, no renovación de contratos, jubilaciones u otras causales de carácter administrativo, y no a la creación de nuevos cargos ni a incrementos permanentes de la dotación autorizada. En términos absolutos, podemos afirmar que en el período 2022 / 2025, han cesado en sus funciones 1.705 personas, al 31 de diciembre de 2025″, señaló.

Asimismo, el Minvu sostuvo que “estos cupos se suman a los 39 cupos adicionales para la Región de Valparaíso asignados en junio de 2025 en el marco del Fondo de Emergencia Habitacional, los cuales también revisten un carácter excepcional, temporal y territorialmente focalizado”.