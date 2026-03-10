Montes responde a Poduje y defiende Plan de Emergencia Habitacional: “La gente está cansada de las pequeñas trifulcas entre políticos”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respondió durante este martes a las críticas emitidas por su sucesor, Iván Poduje, sobre el Plan de Emergencia Habitacional. Esto, luego de que el Presidente Gabriel Boric anunciara el cumplimiento de la meta impuesta por el gobierno de entregar 260 mil soluciones habitacionales durante su gestión.

Previamente, Montes había expresado su preocupación ante la medida de liberalización del suelo anunciada por la próxima administración. Poduje calificó como “mentiroso” al ministro, además atribuyó las cifras del Plan de Emergencia Habitacional al gobierno de Sebastián Piñera y lo acusó de eliminar 20 mil subsidios.

En el marco de la presentación de un informe de balance general del Plan de Emergencia Habitacional, el titular de Vivienda respondió ante las acusaciones. “Me veo obligado a recordarle al futuro ministro Iván Poduje que el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue quien planteó la idea de liberalizar el suelo como una forma de hacer más dinámico el mercado de la vivienda y, de esta forma, disminuir su precio”, señaló.

“Esto en Chile ya se hizo entre 1979 y 1985. En ese período se liberalizó el suelo bajo un determinado modelo y fue justamente el período en que más subió el precio del suelo. Es decir, ocurrió lo contrario de lo que hoy se plantea. Este es un tema de debate nacional y esperamos conocer las propuestas concretas que están detrás de lo que se ha dicho hasta ahora”, agregó Montes.

Sobre las cifras del Plan, apuntó que las políticas de vivienda al ser políticas de Estado y no de un gobierno en específico. “Así como recibimos viviendas en desarrollo del gobierno del Presidente Piñera, también dejaremos viviendas al próximo gobierno. Todas las administraciones, progresivamente, van dejando proyectos en distintas etapas, porque producir una vivienda no demora un año: tiene un ciclo que no coincide exactamente con el ciclo político”.

Cifras del Plan de Emergencia Habitacional

En tanto, Montes precisó las cifras del Plan de Emergencia en un detallado informe por región y comuna de las viviendas entregadas. De la meta de 260 mil viviendas, el gobierno entregó 262.390 unidades entre marzo de 2022 y febrero de 2026.

Asimismo, se precisó que legarán 179.386 soluciones habitacionales en desarrollo a la administración de José Antonio Kast. En específico, se encuentran 111.354 en construcción y 68.032 con subsidio asignado y por iniciar obras.

“Estamos convencidos de que la política de vivienda es una política de Estado, de varios gobiernos, y es a través de la historia que se va madurando y desarrollando. No hay cabida para las disputas pequeñas porque lo más importante son las familias. La gente está cansada de las pequeñas trifulcas entre políticos, en vez de discutir las alternativas para enfrentar los problemas que vive la ciudadanía ”, apuntó.

“El plan se prorrogó hasta el 2029, lo que fue aprobado también por unanimidad. Hemos dicho una y otra vez que este logro no es solo de este ministerio, a pesar de que desde acá lo hemos empujado, sino que del conjunto de sectores que han participado, y esperamos que lo sientan propio”, anunció.