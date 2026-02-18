Muere adulta mayor en medio de incendio forestal de Melipilla: fue encontrada durante la remoción de escombros

Una mujer adulta mayor murió la tarde de este martes en medio del incendio forestal que afecta a la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

Durante la jornada, equipos de Bomberos y brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), combaten el incendio llamado Viña Campesino, el que hasta las 20.30 horas había destruido 40 hectáreas. En el lugar combaten siete brigadas de la Conaf, 10 aeronaves, cinco técnicos, dos máquinas pesadas y dos camiones cisterna.

En ese contexto, es que una persona mayor fue hallada muerta durante la remoción de escombros, según lo confirmado por Carabineros de Chile.

La víctima tendría alrededor de 60 años y de momento se desconoce su identidad.

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó que hasta el sitio del suceso concurrió el fiscal jefe de Melipilla, Claudia Herrera, para coordinar las primeras diligencias investigativas en torno a la muerte de la mujer.

En el mismo lugar, también hay dos viviendas afectadas por el fuego, por lo que también hay vigente una alerta roja comunal declarada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).