Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

Esta tarde, un bombero del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) murió tras registrase un derrumbe durante las labores de control de un incendio ocurrido al interior de un cité en ubicado en el centro de Santiago.

De acuerdo con lo informado por el CBS, la emergencia se desarrolló en un complejo de viviendas ubicado en calles Domeyko y avenida España, hasta donde llegaron 13 compañías para controlar las llamas que generaron una densa columna de humo.

Preliminarmente se informó de un voluntario lesionado, pero posteriormente se confirmó su lamentable deceso a través de un comunicado.

“El Cuerpo de Bomberos de Santiago lamenta comunicar el fallecimiento del su voluntario Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, ayudante primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”, ocurrido por un derrumbe mientras atendía una emergencia de incendio en la intersección de Avenida España y Domeyko, en la comuna de Santiago, hoy, cerca de las 17:30 horas", dice la declaración.

Asimismo, añaden que “tras el accidente, el voluntario fue trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su deceso”.