SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    El voluntario perdió la vida luego de un derrumbe de la estructura afectada por las llamas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, bombero fallecido.

    Esta tarde, un bombero del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) murió tras registrase un derrumbe durante las labores de control de un incendio ocurrido al interior de un cité en ubicado en el centro de Santiago.

    De acuerdo con lo informado por el CBS, la emergencia se desarrolló en un complejo de viviendas ubicado en calles Domeyko y avenida España, hasta donde llegaron 13 compañías para controlar las llamas que generaron una densa columna de humo.

    Preliminarmente se informó de un voluntario lesionado, pero posteriormente se confirmó su lamentable deceso a través de un comunicado.

    “El Cuerpo de Bomberos de Santiago lamenta comunicar el fallecimiento del su voluntario Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, ayudante primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”, ocurrido por un derrumbe mientras atendía una emergencia de incendio en la intersección de Avenida España y Domeyko, en la comuna de Santiago, hoy, cerca de las 17:30 horas", dice la declaración.

    Asimismo, añaden que “tras el accidente, el voluntario fue trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su deceso”.

    Más sobre:BomberosSantiagoCité

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Educación Superior identifica 42.741 estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero

    De regalar albahaca a los calendarios de Adviento: así ha mutado la Navidad en Chile en los últimos 200 años

    Lula confirma que vetará proyecto que reduce pena de Bolsonaro y niega acuerdo en el Congreso para favorecer a expresidente

    Presidente Boric participa en ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la Fuerza Aérea

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    Formalizan a venezolano por amenazas de muerte en contra de la diputada Camila Musante

    Lo más leído

    1.
    Querellante pide reabrir investigación por muerte de abogada en motel de Quintero tras aparición de nuevos antecedentes

    Querellante pide reabrir investigación por muerte de abogada en motel de Quintero tras aparición de nuevos antecedentes

    2.
    Licencia de conducir: Congreso aprueba ley Jacinta y proyecto queda listo para ser promulgado

    Licencia de conducir: Congreso aprueba ley Jacinta y proyecto queda listo para ser promulgado

    3.
    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    4.
    “No es un virus pandémico”: Ministerio de Salud explica avance de la llamada “supergripe” H3N2 subclado K

    “No es un virus pandémico”: Ministerio de Salud explica avance de la llamada “supergripe” H3N2 subclado K

    5.
    José Gabriel Funes, jesuita y astrónomo: “Cuesta entender que en esta época de IA la gente aún piense que la Tierra es plana”

    José Gabriel Funes, jesuita y astrónomo: “Cuesta entender que en esta época de IA la gente aún piense que la Tierra es plana”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Presidente Boric participa en ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la Fuerza Aérea
    Chile

    Presidente Boric participa en ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la Fuerza Aérea

    Formalizan a venezolano por amenazas de muerte en contra de la diputada Camila Musante

    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015
    Negocios

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla
    El Deportivo

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Golf: finaliza la primera jornada del Abierto de Chile con liderazgo argentino en La Reina

    Betis de Manuel Pellegrini avanza a octavos de la Copa del Rey tras vencer con apuros a un equipo de tercera categoría

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Lula confirma que vetará proyecto que reduce pena de Bolsonaro y niega acuerdo en el Congreso para favorecer a expresidente
    Mundo

    Lula confirma que vetará proyecto que reduce pena de Bolsonaro y niega acuerdo en el Congreso para favorecer a expresidente

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    Demócratas presionan a Trump y publican nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta