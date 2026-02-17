Muere una mujer y otra persona resulta con graves lesiones tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso

Una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad dejó la caída de un árbol de gran tamaño registrada durante la tarde de este martes en el Parque Italia, en la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con información preliminar, el accidente se produjo en el sector del parque ubicado entre Avenida Pedro Montt y calle Independencia, cuando el árbol cedió repentinamente, precipitándose sobre a las víctimas que se encontraban sentadas en una banca del lugar.

A raíz de aquello, una joven mujer perdió la vida en el sitio, mientras que un hombre que la acompañaba habría resultado con fracturas y otras lesiones, siendo asistida de inmediato por personal paramédico.

Según testigos, el incidente habría sido asociado a intensas ráfagas de viento que se percibieron durante la tarde de esta jornada.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de la Unidad de Rescate de Personas del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, junto con equipos del SAMU, Carabineros y personal municipal, quienes trabajan en el rescate del cuerpo de la víctima fatal, que permanecía atrapado bajo la estructura vegetal.

Las labores de emergencia obligaron a acotar el perímetro y suspender parcialmente el tránsito peatonal por el lugar del accidente, mientras se desarrollan las maniobras de extracción y se evalúan eventuales riesgos adicionales producto de las condiciones climáticas.

Las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación.