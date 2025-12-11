Mueren madre y sus dos hijas en incendio que afectó vivienda en Osorno: inmueble quedó con destrucción total

Durante la madrugada de este jueves, un incendio afectó a una vivienda en el sector de Francke, Osorno. El Cuerpo de Bomberos confirmó que el siniestro cobró la vida de una madre (38) y de sus hijas (7 y 9 años).

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus, informó que “tenemos una vivienda con destrucción total de un piso”, añadiendo que otros dos inmuebles que vieron afectados por las llamas.

“Lamentablemente, tenemos tres personas fallecidas. Una persona adulta de 38 años, que es la mamá y sus dos hijas de 7 y 9 años, aparentemente, que están en el dormitorio y la mamá que está en el pasillo ”, aseveró el comandante.

“El tema del origen y causa, en este momento, están los inspectores de investigación de incendios, junto con Carabineros, haciendo el tema del origen y causa de donde se originó. Tenemos una vivienda con destrucción total de un piso”, reiteró el bombero.