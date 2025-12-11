VOTA INFORMADO por $1100
    Mueren madre y sus dos hijas en incendio que afectó vivienda en Osorno: inmueble quedó con destrucción total

    Desde bomberos confirmaron que el siniestro también afectó a otras dos casas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. Aton Chile

    Durante la madrugada de este jueves, un incendio afectó a una vivienda en el sector de Francke, Osorno. El Cuerpo de Bomberos confirmó que el siniestro cobró la vida de una madre (38) y de sus hijas (7 y 9 años).

    El comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus, informó que “tenemos una vivienda con destrucción total de un piso”, añadiendo que otros dos inmuebles que vieron afectados por las llamas.

    “Lamentablemente, tenemos tres personas fallecidas. Una persona adulta de 38 años, que es la mamá y sus dos hijas de 7 y 9 años, aparentemente, que están en el dormitorio y la mamá que está en el pasillo”, aseveró el comandante.

    “El tema del origen y causa, en este momento, están los inspectores de investigación de incendios, junto con Carabineros, haciendo el tema del origen y causa de donde se originó. Tenemos una vivienda con destrucción total de un piso”, reiteró el bombero.

    El fiscal de Osorno, Carlos Delgado, indicó que “las circunstancias del incendio, por instrucción del Ministerio Público, actualmente están siendo investigadas por Carabineros de Chile, específicamente por la sección de investigación policial, junto a peritos del laboratorio de criminalística de la misma institución”.

    Más sobre:IncendioOsornoBomberos

