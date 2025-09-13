Municipalidad de Maipú condena robo de cables de cobre por funcionarios de SMAPA y anuncia sanciones drásticas

La Municipalidad de Maipú emitió una declaración pública tras la detención de cuatro funcionarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), quienes fueron sorprendidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en flagrancia robando cables de cobre.

El hecho, según el propio municipio, afecta directamente la operación de pozos profundos de agua potable y, con ello, la calidad del servicio a los vecinos.

En el texto, se precisó que los trabajadores habían sido denunciados ante el Ministerio Público a principios de agosto, luego de que se detectaran irregularidades en el uso de los materiales.

Asimismo, se informó que tres de ellos habían ingresado a SMAPA durante la gestión de la exalcaldesa Cathy Barriga.

La administración comunal detalló que el 13 de agosto se instruyó una investigación sumaria que sigue en curso y contempla “las mayores sanciones”.

“Condenamos de manera categórica el actuar de los funcionarios municipales involucrados en este ilícito y tomaremos todas las medidas correspondientes para buscar la sanción más drástica posible, agotando cada una de las instancias judiciales y administrativas”, reza el escrito.

El municipio recalcó que “este tipo de situaciones no son tolerables dentro del funcionamiento de la Municipalidad de Maipú, considerando que no solo afectan el servicio operacional de nuestra sanitaria municipal, sino también a todos los vecinos y vecinas de Maipú”.

De acuerdo con la PDI, los funcionarios fueron detenidos el jueves 12 de septiembre cuando descargaban cerca de 600 kilos de cables en un domicilio particular, material avaluado en más de $6 millones. Todos pasaron a control de detención y quedaron sujetos a la investigación de la Fiscalía Occidente.