Sujetos derriban parte de reja perimetral en barrio Meiggs: hay un detenido

La Municipalidad de Santiago reportó que este lunes se registraron desórdenes en el barrio Meiggs, donde sujetos derribaron la reja perimetral del sector, y terminó con un detenido.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, detalló que se estaba realizando un decomiso al identificar una venta ilegal de cigarrillos en el acceso de calle Gorbea con San Alfonso. Tras dar cuenta del procedimiento, una “turba” de sujetos “echaron abajo parte de la reja a la fuerza y, con mucha violencia, atacaron al personal de seguridad del municipio en el barrio Meiggs”.

“Son acciones que nosotros estamos esperando y, por lo tanto, nuestro personal reaccionó rápidamente, se coordinó con el general Bahamondes de Carabineros de la zona y rápidamente también llegó personal de Fuerzas Especiales y, por ende, la zona está completamente recuperada”, afirmó.

“Vamos a seguir trabajando porque estos delincuentes van a seguir intentando recuperar el barrio donde vendían mucho. Se han ido a otros lugares, pero no venden ni la décima parte de lo que vendían cuando tenían copado ese barrio”, añadió el jefe comunal.