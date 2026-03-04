SUSCRÍBETE
    Nacional

    “No daremos ni un paso atrás”: coordinadora feminista marca postura frente a Kast y confirma movilizaciones para el 8M

    En plena Alameda, la Coordinadora Feminista 8M realizó una intervención que marca "21 hitos" en relación a los derechos de las mujeres. Con ello, hicieron un llamado para movilizarse el domingo, en el marco del Día de la Mujer.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El próximo domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo que diversos movimientos feministas se están organizando para llevar adelante manifestaciones durante esa jornada. La particularidad de este 8M, es que se da ad portas del cambio de mando que se efectuará el 11 de marzo, instancia donde el Presidente Gabriel Boric le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

    En ese contexto, la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) realizó una intervención urbana en plena Alameda, en el frontis de la Universidad de Chile, titulada “Ni un paso atrás, cien pasos hacia adelante”.

    Desde la coordinadora explican que la instalación “recorre más de un siglo de luchas y avances del movimiento feminista y popular, recordándonos la potencia de lo que podemos ser cuando estamos juntas y organizadas”.

    La vocera de la CF8M, Vesna Madariaga, sostuvo que “con esta acción itinerante llevamos a la calle la memoria colectiva de la organización y movilización que nos permitió conquistar derechos, y que hoy nos marca la ruta para seguir”.

    En total la obra marca "21 hitos" que van desde el derecho a estudiar y votar hasta la creación de sindicatos, organizaciones de ayuda mutua y revueltas populares.

    La coordinadora llamó a “defender lo construido durante décadas”, haciendo énfasis en el momento político en que se desarrollará la conmemoración.

    Tras esa jornada concluirá el autodenominado ‘gobierno feminista’ y asumirá un gobierno de ultraderecha. En estos años conquistamos avances importantes, pero también vimos cómo se normalizaron desalojos, cómo se instaló la asociación entre migración y delito y cómo la impunidad se volvió paisaje cotidiano”, señalaron desde la organización.

    8 de Marzo 2025. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En esa línea, afirmaron que “quedó de manifiesto que ningún gobierno reemplaza la potencia de la movilización y que no es posible delegar en otros la lucha por la vida que nos deben”.

    En ese sentido, Madariaga remarcó: “Frente a la amenaza de la ultraderecha, advertimos que no daremos ni un paso atrás y que seguiremos movilizadas“.

