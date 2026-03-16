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    “No es algo nuevo”: Elizalde relativiza operativo con 2.900 detenidos y lo compara con acciones durante el gobierno anterior

    Pese a que el exsecretario de Estado resaltó que es "una buena noticia", cuestionó que las nuevas autoridades presenten como "novedad" operaciones que también se realizaron durante la administración de Boric.

    Por 
    Roberto Martínez
    ALVARO ELIZALDE, EXMINISTRO DEL INTERIOR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El exministro del Interior Álvaro Elizalde se refirió esta tarde al operativo policial informado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast durante un comité de seguridad realizado este lunes en la región de Arica y Parinacota, donde se comunicó la detención de 2.905 personas en todo el país durante 72 horas.

    El despliegue fue presentado por autoridades del Ejecutivo en una reunión encabezada por el mandatario y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en el marco de una gira por la zona norte destinada a reforzar las medidas de control fronterizo.

    Sin embargo, el otrora ministro del Interior relativizó la novedad del operativo y apuntó a la forma en que ha sido presentado públicamente.

    “Es una buena noticia el éxito de estos operativos. Sin embargo, no es algo nuevo. En el gobierno del Presidente Boric se realizaron regularmente varios, incluso con un mayor número de detenidos en algunos casos”, afirmó.

    Elizalde añadió que, a su juicio, la principal diferencia radica en la cobertura mediática y el enfoque comunicacional de la actual administración.

    De acuerdo al exministro, producto de la amplia difusión mediática de estas acciones, “las nuevas autoridades los presentan como novedad”.

    Balance de más de 2.900 detenidos

    El balance presentado horas antes en el comité de seguridad se refiere a operativos desarrollados entre el 12 y el 14 de marzo, destinados principalmente a la búsqueda y captura de personas prófugas de la justicia.

    Según las cifras entregadas por las policías, 2.905 personas fueron detenidas durante los tres días, de las cuales 2.411 corresponden a hombres y 494 a mujeres.

    El operativo incluyó arrestos por delitos graves, entre ellos, 8 detenidos por homicidio, 174 por robos violentos o con intimidación y 66 por delitos sexuales

    El reporte fue expuesto por el general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna.

    En el caso de Carabineros, se informó la detención de 1.328 personas, la mayoría en regiones. De ese total, 1.260 eran de nacionalidad chilena, mientras que el resto correspondía a ciudadanos venezolanos, bolivianos, colombianos, peruanos y de otras nacionalidades.

    Durante estos procedimientos también se incautaron 421 kilos de marihuana, 244 kilos de ketamina, cuatro vehículos y siete armas.

    Por su parte, la PDI reportó 1.577 detenidos, entre ellos personas vinculadas a delitos de homicidio, secuestro, robos violentos, violación, abuso sexual, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

    En ese marco, la policía civil también logró incautar más de 684 kilos de drogas, además de 16 armas de fuego y 20 vehículos.

    Más sobre:Operativo policialÁlvaro ElizaldePresidente KastComité de seguridadRegión de Arica y Parinacota

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