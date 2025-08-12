SUSCRÍBETE
Nacional

No hay marcha atrás: en tenso concejo municipal, San Miguel aprueba cambiar nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

La instancia comunal, por cinco votos contra cuatro, decidió retroceder en el nombre del expresidente que fue designado solo hace dos años y volver a su anterior denominación.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

A las 15 horas de este martes comenzó el esperado concejo municipal de San Miguel que definiría el futuro del nombre de la actual Avenida Salvador Allende. Así, y tal como se esperaba, por cinco votos contra cuatro de la instancia se decidió reponer el nombre de Avenida Salesianos, para una de las principales arterias que atraviesa la comuna.

Cuatro concejales votaron a favor de volver a nombrar la calle como Salesianos: el exintendente y alcalde Felipe Guevara (RN), el exjefe comunal de San Miguel Luis Sanhueza (RN), la militante del Partido Republicano Eva Merino y la militante UDI Claudia Rojas.

En la otra vereda, cuatro votaron por mantener el nombre de Avenida Salvador Allende: la concejala del Partido Comunista Carla Santana, la frenteamplista Viviana Llambias, el socialista Gabriel Zúñiga y el independiente Claudio Escobar.

Así, fue la alcaldesa Carol Bown (UDI), quien ha impulsado la modificación del nombre, la que desequilibró la balanza y terminó por definir la modificación del nombre. Cabe señalar que el nombre del expresidente de la república había sido asignado en 2023, cuando se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado.

Durante el debate de este martes, que contó con la presencia de vecinos que apoyaban ambas visiones y que se manifestaban tras cada intervención, los concejales fundamentaron su voto.

Por un lado, quienes votaron por mantener el nombre de Salvador Allende acusaron que la consulta ciudadana realizada a vecinos de la avenida –que impulso la administración de Bown y que tuvo como resultado que un 82% optara por volver a la denominación de Salesianos- era “trucha”, “realizada entre gallos y medianoche”, “realizada a vecinos con una clara posición ideológica”.

Por el otro lado, quienes estuvieron por volver al nombre Salesianos sostuvieron que este “está en el corazón de los sanmiguelinos” y que “volver a Salesianos es abrazar nuestras raíces locales”.

La alcaldesa Bown al cierre de la votación sostuvo que todo el controvertido proceso deja como conclusión que las decisiones en la comuna “nunca deben hacerse a espaldas de los vecinos”.

Tras la decisión de este martes, desde el municipio señalaron que se instruirá el inicio de los mecanismos administrativos correspondientes para hacer efectivo este cambio, con el acompañamiento técnico y jurídico necesario, para asegurar que el proceso se realice de forma ordenada, transparente y con la debida asesoría.

