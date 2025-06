“No he cometido delitos”: Luis Hermosilla defiende su inocencia y arremete contra el Ministerio Público tras dejar Capitán Yáber

Al dejar Capitán Yáber por segunda vez, Luis Hermosilla, el protagonista del caso Audio lanzó duros dardos contra el trabajo del Ministerio Público en la indagatoria que lo mantiene como imputado por delitos tributarios y lavado de activos.

Esta jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de la defensa y revirtió la resolución que dictó el 28 de mayo el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de mantener en prisión preventiva al abogado. Ahora, Hermosilla deberá cumplir arresto domiciliario total.

En su salida del recinto penitenciario Hermosilla destacó el fallo del tribunal de alzada, y además lamentó el largo periodo de confinamiento que lo mantuvo alejado de su familia.

“En la cárcel uno no solo está sin libertad de desplazamiento, sino que también con altos niveles de incomunicación y de distanciamiento, lo que produce dolor, tristeza y perjuicio no sólo en aquellos que estamos respondiendo por nuestras conductas sino que también por todos aquellos que son nuestros familiares y cercanos”, expresó.

Además, reflexionó sobre las condiciones del recinto penitenciario destinado para los imputados por delitos tributarios: “No es una cárcel como se dice muchas veces. No hay mesas de pool, no hay mesas de ping-pong. En este minuto ustedes me ven saliendo con dos parcas porque el frío que hay adentro es muy grande. No digo que el resto del sistema carcelario chileno no tenga dificultades, tiene dificultades mucho mayores que las que estoy diciendo, pero que no justifican lascircunstancia en que estamos”.

Los dardos a fiscalía