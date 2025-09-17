“No llevar a las mascotas a las fondas”: gobierno comparte recomendaciones para el cuidado de animales de compañía en Fiestas Patrias

En los últimos años los animales de compañía se han transformado en un integrante más de la familia. En ese escenario el gobierno compartió una serie de recomendaciones para su cuidado de cara a las Fiestas Patrias, donde el consumo de alimentos y celebraciones con altos decibeles aumentan.

En el Parque Bernardo Leighton, en la comuna de Estación Central, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales y el alcalde de esa comuna, Felipe Muñoz, detallaron las recomendaciones para los tutores.

El ministro Elizalde enfatizó en el cuidado de la alimentación de las mascotas. En ese sentido, llamó a “ evitar darles comida como empanadas, choripanes, anticuchos, huesos, dulce, para qué decir alcohol ”.

“Muchas veces se alimentan los animales con las sobras de la comida humana, pero hemos tenido situaciones complejas que han generado, por ejemplo, vómitos diarrea e intoxicaciones en las mascotas”, sostuvo.

El secretario de Estado llamó a tener especial cuidado en esta materia, considerando que durante Fiestas Patrias “los servicios veterinarios reducen su capacidad de respuesta”.

Por este motivo, incentivó a “evitar alimentos peligrosos como embutidos, cebolla, uvas, chocolate, alcohol, nueces, ajo, palta y sal, que a los animales pueden generar consecuencias complejas. Y ante la duda, siempre consultar a un veterinario”, enfatizó.

Por otras parte, hizo un llamado a no llevar a las mascotas a las fondas, ramadas, conciertos o cualquier otro tipo de actividad masiva.

“ No llevar a las mascotas a las fondas , ramadas o conciertos. El ruido y las aglomeraciones generan ansiedad y, por tanto, tenemos que actuar con mucha responsabilidad” , sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Si vamos a ir a celebrar a una fonda, dejar a la mascota al cuidado de un familiar, o de un amigo”.

En caso de no tener otra alternativa, las autoridades recomendaron llevar al animal con medio de sujeción seguro, como una correa, arnés y/o bolso de transporte, además de considerar la supervisión permanente junto con algún medio de identificación de la mascota “en caso que se pierda”.

Otro punto que solicitaron considerar fue evitar los ruidos fuertes y el estrés, ya que perros y gatos tienen un aparato de audición muy sensible. En ese sentido, el ministro destacó que los fuegos artificiales están prohibidos.

En caso de viajar con mascotas, el gobierno recomendó llevar siempre al animal de manera segura, ya sea en un canil o con un arnés y correa que funcionen como cinturón de seguridad.

Además, el ministro enfatizó en que nuca se debe dejar sola a la mascota en el auto. “Hay que hacer todas las paradas para que se alimente, para que beba agua”, sostuvo.

Y si el animal visita un sector público, se solicitó “siempre respetar el entorno. Sacarla siempre con correa, recoger sus desechos, preocuparnos también de los demás”.