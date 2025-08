“No me gusta el nombre de Allende”: pese a su postura, alcaldesa de San Miguel defiende que rebautizo de calle no es un tema político

En medio del debate por el cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende en la comuna de San Miguel, la alcaldesa Carol Bown (UDI) –que impulsa la medida– insistió en que la propuesta no tiene tintes ideológicos, pese a su postura política.

La idea de la jefa comunal es rebautizar la calle a Salesianos, como se llamaba hasta el 11 de septiembre de 2023, cuando se produjo el cambio como un homenaje en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Para estudiar la modificación a Salesianos, el municipio realizó una consulta ciudadana que arrojó que el 82% de los encuestados declaró estar a favor de volver al nombre inicial.

En el intertanto de la definición del concejo, en conversación con CNN, este miércoles la alcaldesa señaló: “Evidentemente, a mí no me gusta el nombre de Salvador Allende, pero independiente de eso, dije que a raíz de los requerimientos ciudadanos vamos a consultar a la gente que se vio afectada por el cambio, no a toda la comuna".

La gremialista que asumió la alcaldía en 2024 recalcó que “es muy mayoritario el sentimiento de cambiar a Salesianos, no por un tema político, es por un tema como de memoria barrial”.

Y añadió: “Lamentablemente la oposición esto lo ha enfrentado como que queremos borrar la memoria de Salvador Allende, y la verdad es que no tiene nada que ver con eso".