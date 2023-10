“No tenemos donde volver”: Colegio de Profesores Atacama niega el retorno a clases este jueves y acusa a las autoridades de “desviar la atención”

La crisis de educación sigue aumentando en la región de Atacama. Ya son 54 días sin clases debido al paro en 46 establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, organismo reciente que administra los colegios de los municipios de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro.

El Colegio de Profesores Regional Atacama exige insumos y mejoras a la infraestructura de los establecimientos, que según el magistrado se encuentran en un pésima condiciones. Luego de una ida y venida de negociaciones, desde el Ministerio de Educación presentaron una propuesta para resolver las demandas y que los alumnos retomen pronto las clases.

Dentro de las medidas, está el regreso a clases este 2 de noviembre y que el año académico se extendería hasta el 12 de enero de 2024. Con el objetivo de un cierre correcta del año académico.

El presidente del Colegio de Profesores Regional Atacama, Carlos Rodríguez, en conversación con CNN fue consultado ante la disposición del magistrado de retomar las clases según el calendario propuesto por el Mineduc, ante esto respondió que “en absoluto, si no tenemos donde volver”.

El representante señaló que “los 46 establecimientos no tienen un trabajo en desarrollo, incluso dieron un calendario demasiado amplio que termina el 18 de noviembre. No hay fecha, no hay precisión, no hay empatía”.

Bajo esa misma línea, manifestó que en la propuesta de recuperación de clases hecha por el Colegio de Profesores, incluyen volver una semana antes en febrero y expresó que “no es el no querer hacer clases, son las condiciones”. Y planteó que la respuesta del Mineduc es “un parche sobre una herida que está abierta, que supura y que si no se atiende luego mata la educación pública Atacama”.

Además, emplazó el trabajo de las autoridades “el ministro, la subsecretaria, el señor director nacional de educación pública, directora provincial, seremis, ellos lo que hacen es desviar la atención. Es más comunicacional”.

Con respecto a la condición de los establecimiento aseguró que “este lunes vamos a levantar la realidad de los 46 establecimientos, vamos a hacer gráficos y videos para desmentir lo que están diciendo las autoridades”.