Parlamentarios DC solicitan al gobierno que se congele traspaso a servicios locales tras crisis educativa en Atacama

Esta tarde, la bancada de diputados y senadores de la Democracia Cristiana (DC) solicitaron al gobierno que se interrumpa el proceso de traspaso a los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), tras el paro de casi dos meses iniciado por docentes en Atacama, que acusan pésimas condiciones de infraestructura y falta de insumos para llevar adelante las clases.

“Más de 50 días llevan soportando miles de familias, junto a sus niños, niñas y jóvenes, la caída libre en la que está la educación pública de su territorio, aquella en quien confiaron su futuro, pero que hoy las defrauda, no haciendo efectiva la garantía que se les prometió de una educación pública, gratuita y de calidad, sin discriminaciones y sin menosprecio”, se lee al inicio de la declaración difundida por los falangistas.

En ese sentido, aseguraron que las familias afectadas han sido “testigos de una inescrupulosa e irracional ausencia de una gestión educativa y pedagógica eficiente” y de , “un drama humano que las tiene, lamentablemente, de protagonistas de prácticas inescrupulosas e irresponsables que no han sido capaces de gestionar lo más complejo, pero ni mucho menos, lo más simple”.

“El deterioro de la educación pública, la crisis o la catástrofe que está sufriendo, no puede ser abordada por autoridades que pretenden gestionarla, como si fuera “un favor” que se hace de parte de ellos”, añadieron. Bajo esa línea, exigieron “un reconocimiento a la dignidad de todas y todos los que están viviendo esta tragedia” y “terminar con las dilaciones burocráticas que nuestras comunidades educativas ya no soportan y no entienden, para entregar soluciones concretas, oportunas y directas”.

Además, acusaron menosprecio de parte de las autoridades centrales hacia los docentes afectados. “El menosprecio también lo han sufrido educadoras y educadores, el profesorado, funcionarias, funcionarios de educación a través de parte de las autoridades centrales con conductas que creíamos ausentes del trato que debe haber y existir entre quienes han señalado su adhesión a los movimientos sociales”, afirmaron.

“Hacemos un llamado al gobierno a congelar este proceso de traspaso a los SLEPs hasta que no se resuelvan los problemas que se han manifestado en los 11 servicios que se encuentran en funcionamiento, que esta reforma sea sometido a una evaluación externa con organismos internacionales, expertos que concuerden cambios a esta reforma y que aseguren la calidad de la educación pública”,

Hacia el final del comunicado, los firmantes instaron a las autoridades a Llamamos a “detener esta caída libre en la que se encuentra nuestra educación pública. Es un deber, más que político, un derecho humano el que está siendo dañado. Llamamos a actuar ahora, sin fanatismos, sin burocracia y sin el menosprecio del sufrimiento de cientos de comunidades educativas”.

“No calza”: parlamentarias plantean dudas sobre retorno a clases en Atacama

Actualmente, 46 establecimientos del SLEP Atacama se encuentran en paro. No obstante, en la jornada de ayer el Ministerio de Educación dio a conocer un plan para el retorno y recuperación de clases, las que se extendería hasta enero de 2024.

En concreto, el retorno a clases está programado para el 2 de noviembre. No obstante, algunas parlamentarias de la Región de Atacama han expuestos sus reparos sobre el anuncio.

“Después de más de 50 días sin clase, y sabiendo que hay problemas de infraestructura, de electricidad, problemas con los baños, uno dice volver a clase el 2 de noviembre, la verdad que no calza. Por mucho que hoy día tengamos la solidaridad de la empresa privada y quieren hacer los arreglos como corresponden”, manifestó la diputada Sofía Cid (RN) en conversación con Meganoticias.

Por su parte, la diputada socialista Daniella Cicardini, apuntó a que “me parece bien intencionado y refleja la voluntad del Gobierno de avanzar, pero poco aterrizado y no muy realista en los plazos, y además inconsulto con los profesores y dirigentes movilizados respecto a ciertos contenidos y de la fecha que se propone”.

“Esto, de acuerdo a la información que disponemos sobre el estado de los trabajos que se están haciendo en los establecimientos, algunos de ellos con ayuda de privados, en donde tenemos distinto nivel de avance; estamos adelantados por ejemplo en la comuna de Chañaral, en donde en lo personal me correspondió gestionar ese apoyo a Codelco como empresa estatal, pero en otras comunas recién comienzan la semana que viene”, explicó.