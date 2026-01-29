Nuevo supremo Jorge Zepeda cuestiona ante senadores la elección de abogados externos en el máximo tribunal

Fue este martes cuando el Senado ratificó de forma unánime la propuesta del Presidente Gabriel Boric para que el ministro Jorge Zepeda se convirtiera en el nuevo integrante de la Corte Suprema. Esto, tras la salida de Juan Eduardo Fuentes, quien cumplió la edad límite para ser parte del máximo tribunal -75 años-.

En su trayecto a la Suprema, Zepeda -quien fue incluido en la terna por derecho propio, es decir, por ser el ministro más antiguo del Poder Judicial- se presentó el lunes ante la Comisión de Constitución del Senado. Allí, expuso sobre su trayectoria de más de 42 años como juez y respondió dudas de los parlamentarios presentes.

Entre estas, el senador Alfonso de Urresti (PS) y la presidenta de la comisión, Paulina Nuñez (RN), le consultaron sobre la incorporación de abogados externos a la carrera judicial, quienes actualmente poseen cinco cupos en la composición de la Suprema. Uno de estos fue ocupado por la exministra Ángela Vivanco, quien hoy se encuentra formalizada por la trama bielorrusa.

Zepeda afirmó ante la comisión que “pienso que el juez necesita una formación, necesita una manera de tener muy claro lo que significa la confianza que deposita el Estado a través de los jueces (...). Si bien es cierto que el derecho tiene esto de que cualquiera persona puede ser un juez, porque el derecho es para todos, independiente de ese sentir hay que tener ciertas condiciones, ciertas observancias que nos enseña la experiencia y que nos enseña el criterio con que debe manejarse no solamente en la vida profesional, sino en la vida pública”.

Asimismo, respecto a la necesidad de experiencia en la función de juez para ser parte de la Suprema, el nuevo ministro del máximo tribunal agregó: “Yo creo que tal vez, no digo que sean defectos, sino que digo que simplemente pueden transformarse en ciertas confusiones, en ciertas actuaciones o actividades que no son permitidas a los jueces (...) Creo que la experiencia es importante en esta función”.

La discusión en la Cámara Alta

El debate no es nuevo en el Senado. En la discusión de la reforma al sistema de nombramientos judiciales que ha impulsado el gobierno, los representantes de la Cámara Alta ya presentaron indicaciones para reducir el tiempo y modificar los cargos que los abogados externos podrían ejercer en la Corte Suprema.

De hecho, las senadoras Nuñez y Carmen Gloria Aravena (independiente) propusieron que su cargo solo dure 10 años y no puedan ejercer la presidencia de la Corte Suprema ni subrogar tal función.

Pero el senador Rafael Prohens (RN) fue más allá e ingresó una indicación que planteaba la eliminación de los cinco cupos para abogados externos: “La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros, todos los cuales deberán provenir del Poder Judicial”.

Actualmente, los cinco cupos para abogados externos en la Corte Suprema están ocupados por las ministras Andrea Muñoz, María Cristina Gajardo y los ministros Arturo Prado, Jean Pierre Matus y Gonzalo Ruz.

En caso de suprimirse dichos cupos, Muñoz podría ser la más afectada por estas nuevas reformas, en específico por la de Nuñez y Aravena, pues, de seguir el orden de antigüedad, la ministra debería suceder a Gloria Ana Chevesich en la presidencia de la Corte Suprema.

De cualquier forma, las indicaciones siguen siendo revisadas en la Comisión de Constitución del Senado, donde el debate podría extenderse incluso después del receso legislativo.

Sobre esto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, comentó que el proyecto se encuentra en la última etapa de tramitación y que, desde el gobierno, esperan que este “se transforme en ley lo antes posible porque es una reforma muy necesaria, muy anhelada al sistema de justicia y en ese sentido tenemos que ver cómo calzan los tiempos”.