Ñuñoa confirma desvinculación de 36 funcionarios que hicieron mal uso de licencias médicas

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa informó que 36 de sus funcionarios que fueron investigados por hacer mal uso de licencias médicas, fueron desvinculados de sus funciones.

Las investigaciones comenzaron luego que la Contraloría General de la República detectara que entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país teniendo permiso por salud.

En ese contexto, la corporación señaló que se han cursado 63 procesos administrativos en el marco de la investigación nacional por uso irregular de licencias médicas.

“Este trabajo busca esclarecer responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan, resguardando siempre el debido proceso y el respeto a los derechos de los funcionarios involucrados”, señalaron desde la entidad.

En detalle, informaron que en el Estatuto Docente, “se registran 25 casos, de los cuales 16 han concluido con despido, 5 con sobreseimiento, 1 con renuncia voluntaria y 3 que permanecen en etapa de formulación de cargos y descargos”.

Por otra parte, en Atención Primaria de Salud (APS) “se han tramitado 23 casos, con 3 renuncias, 2 vencimientos de contrato y 18 investigaciones actualmente en etapa de formulación de cargos y descargos”.

En tanto, “bajo el Código del Trabajo se registran 15 casos, con 11 despidos, 3 renuncias y 1 proceso en curso de desafuero”.

En definitiva, además de los 36 funcionarios desvinculados, cinco fueron sobreseídos y 28 continúan bajo investigación.

Además, desde la corporación indicaron que el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago “rechazó recientemente la primera demanda presentada contra la Corporación por uno de los casos resueltos bajo el Código del Trabajo”.

En ese sentido, remarcaron que “estos procesos se han llevado adelante conforme a la normativa vigente”.