Operación Huracán: tribunal dicta veredicto condenatorio contra general (R) Blu y otros cuatro excarabineros

Uno de los casos más graves que ha golpeado a Carabineros durante los últimos años comenzó a llegar a su fin la jornada de este viernes en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.

Se trata de la denominada Operación Huracán, donde el Ministerio Público pudo establecer que efectivos de la institución uniformada utilizaron pruebas falsas para perseguir penalmente a comuneros mapuches por hechos de violencia registrados en la Región de La Araucanía. El juicio fue por ilícitos perpetrados en 2017, cuando los acusados integraban la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de La Araucanía.

Luego de años de indagación y un juicio oral que se extendió por más de 150 jornadas -inició en marzo de 2025- se comunicó el veredicto condenatorio en contra de los principales implicados por diversos delitos consumados y reiterados de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Como se lee en la determinación de los jueces Rocío Pinilla, Patricia Abollado y Javier Bascur, el veredicto condenatorio hace referencia a las responsabilidades como autores de los delitos del exjefe nacional de Inteligencia de Carabineros Gonzalo Blu, el exmayor Patricio Marín, el excapitán Leonardo Osses, “el profesor” Alex Smith, el exgeneral Marcelo Teuber y Manuel Riquelme, quien se desempeñaba en Labocar.

“El tribunal ha adquirido la convicción de que efectivamente los hechos acreditados han ocurrido en el interior de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (...), existiendo efectivamente un dolo en conocer y querer cometer cada uno de los delitos acreditados”, sostiene la resolución.

Marvin Marín, Cristián Pérez, Marcos Sanhueza, Darwin Vásquez y Manuel Cavieres, en tanto, fueron absueltos de los cargos que les había formulado el Ministerio Público.

Asimismo, la totalidad de los acusados resultó absuelto del delito de asociación ilícita, dado que el tribunal estimó que la prueba expuesta por el Ministerio Público no era suficiente para acreditar el ilícito.

“Este tribunal, por unanimidad, ha estimado que la prueba ha resultado insuficiente para acreditar los asertos de la acusación en orden a establecer el tipo penal de asociación ilícita, considerando que si bien es cierto que los delitos que el tribunal ha dado por acreditados se cometieron con abuso del cargo que fueron investidos los acusados en la institución de Carabineros de Chile, no se ha probado en este juicio la existencia de una organización ilícita autónoma, paralela o ajena a la propia estructura y dirección del área de inteligencia de Carabineros”, se lee en la resolución.

La audiencia de comunicación de sentencia –que será redactada por el magistrado Bascur– quedó programada para las 10 horas del jueves 2 de abril.

Tras conocerse la resolución, Cristián Arias, abogado de Gonzalo Blu, indicó: “El único que no pude estar orgulloso de este veredicto es el Ministerio Público, que inventó una asociación ilícita para involucrar a mi representado en toda esta trama, y el tribunal oral desacreditó de manera contundente esa supuesta asociación ilícita”.

“Esa acusación la formuló un fiscal corrupto -Carlos Palma- la defendieron fiscales obsecuentes con ese constructo falso, descartado de manera frontal por el tribunal oral. Ese constructo era un invento para que los fiscales que actuaron contra los comuneros mapuche de manera ilegal libraran, pasaran colados en su verdadera responsabilidad, esa era la funcionalidad de esa acusación desviada, pero el tribunal oral no les compró esa tesis, ni por casualidad", agregó.